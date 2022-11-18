Запад дал три ответа на разговоры о свержении Путина – Арестович

18.11.2022  18:43 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Разговоры о том, что Запад вот-вот свергнет российского президента оказались «влажными мечтами».

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разговоры о том, что Запад вот-вот свергнет российского президента оказались «влажными мечтами». Об этом...

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По мнению Арестовича, происходящие на международной арене в последние дни события показывают, что Запад не будет идти по этому пути.

«Не хотят обострять, не идут на эскалацию. Поэтому все влажные мечты о том, что Запад снимет Путина, – все, о чем мы мечтали все эти месяцы, о том, что он провоцирует революцию в России и так далее, – вот нам за сутки два практических ответа, что это не так, четкие доказательства: разговоры про переговоры, вопрос, где вторая ракета – и вот, решение голландского суда. Четко видна мета-стратегия Запада в этом отношении. Поэтому, увы и ах, никто там Путина снимать не собирается, во всяком случае – пока», – рассуждал Арестович.

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