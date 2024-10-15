Запад дал Украине пощечину. Дальше будет хуже – Арестович

Сорвавшаяся в Германии встреча на высшем уровне в формате «Рамштайн» – это не стечение обстоятельств, а прямая демонстрация Западом недовольства Украиной.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это типа «напряжем все силы в борьбе». Ну, это несерьезно и не воспринимается как серьезное предложение никем – ни глобальным Югом, ни глобальным Западом. Они все заинтересованы, и все не получают адекватной обратной связи с нашей стороны. Связь, которую они получают от всех: элиты, общество, армия, высшее военно-политическое руководство, они считают неадекватной сложившемуся моменту и перспективам развития ситуации в мире. Они долго считали неадекватной, им это смертельно надоело, особенно сейчас, когда все уже обо всем договорились и когда начинается битье посуды на банкете с нашей стороны, они говорят, что ответ будет один – сокращение помощи», – сказал экс-советник ОП.

«И, смотрите, если вы не верите словам Арестовича и ходящих мимо таксистов, то посмотрите на факты. Перенос юбилейного «Рамштайна» – это мероприятие, которое готовилось с представительством больше 50 глав держав, это второй «форум мира», огромное мероприятие, и там должно было быть совещание «Большой семерки» по поводу дальнейшего послевоенного устройства в Европе, в том числе в отношении роли Украины и помощи ей. Но, раз они не явились – это сигнал колоссального значения, сигнал недовольства Украины, фундаментального недовольства нами всеми. Это хуже, чем пощечина, это подзатыльник, ляпас [пощечина], что называется, что, ребята, дальше будет хуже», – заявил Арестович.