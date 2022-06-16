Запад давит на Сербию, добиваясь разрыва с Россией в энергетике

16.06.2022  18:20 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Дзен, Политика, Россия, Сербия, Энергетика


Сербии предстоит сложная зима в условиях антироссийских санкций, введенных странами Евросоюза. Теперь Белград с ноября не сможет импортировать российскую нефть по трубопроводу JADRAN из Хорватии. Он был построен во времена социалистической Югославии, и одна ветка идет до нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево.

«Все хотят, чтобы в их квартире было тепло, чтобы можно было ходить в шортах и ​​майке. Никто не хочет зимой носить свитер дома, и никто не спрашивает, как мы получим достаточно газа, как обеспечим 2,7 млн ​​кубометров газа в сутки… С 1 ноября мы больше не имеем права импортировать российскую нефть, согласно действующим санкциям, а кто знает, какие новые санкции будут введены к тому времени», — посетовал сербский президент Александр Вучич.

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Сербии предстоит сложная зима в условиях антироссийских санкций, введенных странами Евросоюза. Теперь Белград с...

Теперь руководство Сербии планирует закупки нефти из других источников. Белград и ранее удовлетворял часть своих потребностей, покупая «черное золото» в Ираке, Казахстане и Норвегии. Но российская нефть была дешевле.

Кроме того, похоже, сербы могут вынудить инициировать смену состава акционеров крупнейшей нефтегазовой компании NIS, мажоритарный пакет которой принадлежит «Газпром нефти». Во всяком случае, такой сценарий уже «активно» прокачивает американская «Радио Свобода».

«Ситуация была бы другой, если бы «Газпром нефть», то есть «Газпром», продала бы свои акции в NIS государству или третьему лицу, или если бы просто произошла национализация российской собственности в NIS», – цитирует «РС» профессора Владимира Медовича из Нови Сада.

Сербия единственная европейская страна, сохраняющая авиасообщение с Россией в условиях санкций Запада из-за кризиса вокруг Украины. Москва предоставляет Белграду скидки на нефть и газ.

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