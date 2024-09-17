Запад давит на Украину, требуя отказаться от прежних границ – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
17.09.2024 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад давит на Украину, предлагая отказаться от требования вернуть контроль над границами 1991 года.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата украинского парламента Анна Гопко заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад давит на Украину, предлагая отказаться от требования вернуть контроль над границами 1991 года....

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«Вопрос в том, кто как видит победу Украины. Для нас победа Украины абсолютно понятна – это полное восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины и далее все эти пункты, которые мы имеем в «формуле мира». Для них победой Украины является не потеря суверенитета. А в каких границах этот суверенитет не потерялся – это уже вопрос», – сказал депутат.

По его словам, Запад может рассматривать текущую ситуацию как украинскую победу.

«К сожалению, такое ощущение у меня, что для западного мира то, что не пал Киев, что мы не утратили суверенитет – это уже победа Украины… Именно потому наша задача – не поддаваться тому давлению и пересмотру того, что мы называем победой в нашем видении. Но я знаю, что такое давление есть, существует. Эти все предложения, которые всплывают периодически в западных СМИ, что Украине нужно пересмотреть подход – возможно, не в границах 91-го года это будет победой, а в каких-то других границах и реалиях. Не называя конкретных фамилий и стран, но в той или иной степени это давление происходит», – заявил Чернев.

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