Запад делает из Эрдогана османского Гитлера против России, Ирана и Китая – эксперт

20.10.2021 20:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Вашингтон намерен использовать Турцию в качестве тарана против своих основных геополитических противников: Китая, России и Ирана.

Об этом на встрече в Абхазском Государственном университете заявил профессор кафедры политологии МГИМО Андраник Мигранян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В американской стратегии Турция играет колоссальную роль. Иногда это формулируется, а иногда вскользь упоминается. Особая роль Турции с 84 млн населения, со второй армией в НАТО – это роль тарана по отношению к трем главным врагам США: России, Китаю и Ирану. Сегодня идеи Великого Турана многих всерьез тревожат. Особенно после того, как впервые за свою историю турки так далеко продвинулись на южном Кавказе. Эрдоган на этом не собирается останавливаться. Он себя мнит султаном или халифом – и тюркского, и исламского мира. Он рассматривает среднеазиатские республики как продолжение Турции. Взгляды направлены на Крым, на северный Кавказ, на Черноморский бассейн», – отмечает Мигранян.

По его мнению, Китай и Иран это прекрасно понимают.

«Россия не говорит об этом громко, но приезд на эту крымскую вакханалию («Крымская платформа», организованная Украиной – ред.) Чавушоглу (министр иностранных дел Турции – ред.) и бесконечные заявления о том, что они никогда не признают Крым в составе России… Никто не забыл чеченскую войну. Откуда поступали оружие, деньги, боевики? И сейчас – кто привел несколько тысяч игиловцев на войну в Карабахе? Но идет сложная игра. Россия думает или делает вид, что думает, что можно Турцию оторвать от НАТО и США.

Турция делает вид, что плевать хотела на Вашингтон и Европу. На самом деле каждый имеет свою повестку и внимательно следит друг за другом, чтобы не раскрывать карты, пока не придет время», – сказал Мигранян.