Запад делает из Залужного Бен Ладена. Почему России не стоит этому радоваться

Кажется, на Западе потихоньку готовят почву под легализацию в качестве основной версии прошлогоднего подрыва труб «Северных потоков» «украинского следа». Интересна кандидатура на роль стрелочника – им неожиданно! – оказался глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный.

Как утверждает издание Politico, именно украинский военный гений мог руководить диверсией на российских газопроводах, авторов которой на Западе ищут с фонарями уже почти год и все никак не могут найти.

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При этом обнародована целая куча любопытного фактажа. Так, утверждается, что разведка Нидерландов якобы знала о возможной украинской атаке на «Северные потоки» еще в июне прошлого года – за пару месяцев до самого теракта, который, как известно, произошел в сентябре. Голландцы поделились этим знанием с коллегами из ЦРУ, после чего те дали втык орлам на Банковой – мол, низзя.

Американская The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники добавляет еще один штрих в реконструкцию общей картины. В ЦРУ якобы изначально сомневались в способности украинских спецслужб качественно отыграть столь сложный в техническом плане сценарий, к тому же требовавший размещения взрывчатки в Балтийском море.

Впрочем, как следует из публикации Politico, в Киеве этим предупреждениям якобы не вняли. Утверждается, что непосредственным куратором диверсии был Залужный, а всю черную работу произвела группа из шести украинских спецназовцев-дайверов, передвигавшаяся на парусном судне.

По версии немецкой Die Zeit, украинцы на парусной яхте должны были дойти до места предполагаемого взрыва, который планировалось произвести в июне прошлого года. Сама атака на «Северный поток» была изначально приурочена к окончанию натовских военных учений BALTOPS, проходивших с 5 по 17 июня минувшего года. По плану спецназовцы с поддельными документами должны были взять в аренду яхту, затем спуститься к трубопроводу на глубину около 80 м и там уже установить взрывчатку.

Что тут сказать? Понятно, что Украина спала и видела, как обнуляет Севпотоки. Понятно и то, что будь у нее для этого реальные технические и организационные возможности, она бы несомненно это сделала. Но одного желания мало. Тут чувствуется умелая рука профессионалов куда более высокого уровня и класса, до которых Залужному и Ко как до Киева раком.

В общем, впечатление такое, что западные интересанты определились с тем, на кого повесить собственные грехи, аккуратно уведя от политической ответственности свои правительства, а также выведя из зоны медийного обстрела и юридической ответственности свои спецслужбы.

Все по классике: «Чтоб бабки нам, а срок – другим. Мы за ценой не постоим». Истинные виновники должны остаться в стороне. А украинцы что? Их не жалко, вот пускай и отдуваются. Лох- это судьба.

Впрочем, не будем спешить с алармистскими прогнозами о том, что жизням козлов отпущения в этой истории что-то угрожает. Вряд ли дойдет до того, что начнут исчезать свидетели и исполнители теракта. Тем более что авторы нынешних «сливов» предусмотрительно вывели из-под удара самый главный западный актив – самого Зеленского. Он, как пишет Die Zeit, якобы не только не был вовлечён в подготовку операции, но даже и не знал о ней.

Можно согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что западники пытаются «уговорить» Залужного «сыграть в Бен Ладена» Тот, как мы помним, после терактов 11 сентября 2001 года тоже поначалу был не в курсе того, что является мировым «террористом №1». Но потом вжился в роль и честно отыграл ее до самого конца.

И потом, как ни крути, а штабной генерал – это не диверсант. Профессии разные. Организовать синхронный подрыв трех труб – это сама по себе задача повышенной организационной сложности.

Тем более, что подозрительные маневры рядом со стратегическим объектом не могли пройти мимо спецслужб и пограничников целого ряда вовлеченных стран – дело ведь происходило в исключительных датской и шведской экономических зонах. А значит, у операции должно было быть прикрытие более высокого уровня чем киевские гаврики.

Так или иначе, недавняя история с таинственной пропажей Залужного со всех радаров в свете вышеприведенных версий начинает играть новыми красками. Вполне возможно, что это был сознательный или согласованный с кем-то из внешних кураторов уход в тень в преддверии обнародования скандальных утечек.

А тот факт, что сам Залужный никак не опровергает писанину в западных СМИ и вообще не комментирует эту тему, может свидетельствовать о том, что предложение, от которого сложно отказаться ему уже сделали. Впрочем, приличия ради в Киеве могут немного и поломаться и даже громко повозмущаться.

Ну и наконец еще один момент. Как бы там ни было, а для России вот эти все маневры вокруг Северных потоков – очень плохой знак. Очевидно же, что кто бы ни был по итогу объявлен организатором подрыва труб, никакого массового осуждения на Западе, а тем более извинений перед Россией после этого не последует.

Скорее всего, даже приняв на вооружение версию об «украинском следе», западники, с одной стороны публично дистанцируются от теракта, но с другой выразят полное понимание «благородных» мотивов террористов – мол, на священной войне за свободу и демократию все средства хороши. И кто мы такие, чтобы осуждать этих украинцев за то, что они сделали?