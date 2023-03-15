Запад делает ставку на усиление ВМС Украины по итогам российской СВО

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Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Запад создает коалицию, которая займется усилением ВМС Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время совместной пресс-конференции в Одессе с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен заявил глава оборонного ведомтсва Украины Алексей Резников.

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«Уже по меньшей мере три страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции», – сказал Резников.

По его словам, можно «смело говорить, что образована корабельная коалиция».

«Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, перед этим была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией. Благодаря сегодняшнему объявлению госпожи Кайсы, что нам передадут минные тральщики», – заявил украинский министр.

Он напомнил, что Великобритания уже передала Киеву два минных тральщика, на которых уже есть два украинских экипажа и поднят флаг ВМСУ.

«К ним присоединятся экипажи на кораблях из Нидерландов, плюс в этом проекте будет Бельгия. Соответственно, уже как минимум три страны есть в составе этой корабельной коалиции», – говорит Резников.

Впрочем. он посетовал, что пока продолжаются боевые действия, корабли не могут быть доставлены на Украину, поскольку их через черноморские проливы не пропустит Турция, отметив, что этом можно будет сделать после окончания войны.

«Мы будем восстанавливать свободу судоходства в Черном море и в Азовском море», – пообещал министр.

Ранее Оллонгрен рассказала, что Нидерланды намерены передать Украине два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы по быстрому строительству мостов и переправ. Планируемый срок передачи нидерландских тральщиков – 2025 год, но подготовка украинских экипажей начнется уже в этом году.

Анонс передачи Украине тральщиков Нидерландами и Великобританией свидетельствует: руководство этих стран рассчитывает, что украинское государство по итогам российской СВО не только сохранит выход к морю (читай – Одессу), но и нарастит милитаризацию – будет иметь гораздо более сильные ВМС, нежели до начала спецоперации.