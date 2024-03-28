Запад делает всё, чтобы погибала украинская молодёжь, а не европейская – Бортник

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Скандальные инициативы в украинском законопроекте о мобилизации, вроде снижения призывного возраста до 18 лет, появляются не на пустом месте.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается закона, эти правки там не просто так. Хочу напомнить, сколько раз за последнее время наши западные партнёры нам сказали, что необходимо снизить возраст мобилизации. Вы думаете, они своей молодёжью будут жертвовать?.. Например, возрастной отбор во французский Иностранный легион предусматривает верхнюю планку 42 года, а у нас средний возраст в армии 43. И стоят перед выбором – помочь Украине своими армиями (а в Европе армии состоят из 43-летних, средний возраст где-то лет 30-35), отдать свою молодёжь на войну или поискать в Украине молодёжь – понятно, что выбор тут однозначен», – сказал Бортник.

Тем не менее, по его мнению, правку используют, как и предыдущие драконовские инициативы – для отвлечения внимания.

«Эту правку зашивают, будут зашивать, в конечном итоге, мне кажется, всё же не примут, оставят возможность для добровольцев. Эта правка сыграет очень важную роль в части отвлечения внимания, поскольку, пока мы обсуждаем, будут ли мобилизовать 18-летних, протащат всё остальное тело закона. Этой правкой обоснуют западным партнёрам – мы же пытались, обоснуют человеческое лицо власти – мы же не пошли на такие людоедские вещи, эта правка сыграет политтехнологическую роль», – отметил политолог.

Он выразил уверенность, что закон примут в ближайшие два месяца.

«Если нет, есть план Б – это рассеять закон на отдельные маленькие законопроектики и повносить изменения точечно. Принятие этого закона – условие продолжения поддержки со стороны наших западных партнёров. Деньги и оружие – в обмен на людей, на мобилизацию. «Это ваша война, украинцы, вы себя защищаете, пожалуйста, участвуйте. Вас никто защищать не будет». И принятие этого законопроекта – серьёзное общественное требование со стороны уже воюющих, членов их семей, пассионариев. Вплоть до того, что они угрожают подойти к парламенту и поговорить с депутатами», – заключил Бортник.