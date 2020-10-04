Запад делает всё, чтобы Россия отупела – генерал разведки РФ

04.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад стремится сделать население России таким же отупевшим, как у себя, ведь тогда обывателя легче обманывать при помощи манипуляций в СМИ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша цель – это единая неделимая Россия как альтернатива западной цивилизации. Посмотрите, что там творится, и это оказывает негативнейшее влияние на настроение и уровень нашего народа в России – не только русского, а всех народов, которые живут в России, народ тупеет.

Ну, посмотрите, на Западе работает «Новичок», эта идея «Новичка», смертоносного боевого яда, от которого никто не умирает – ни Скрипаль, ни его дочь, ни Навальный», – напомнил Решётников.

В качестве примера он привёл тот факт, что западным спецслужбам даже не надо предъявлять никаких доказательств, чтобы обыватель поверил в то, что русские используют химическое оружие – достаточно было разместить информацию в СМИ, чтобы население поверило.

«У меня есть друзья из числа потомков тех, кто ушел в 20-м году. Многие вернулись в Россию – внуки, правнуки, и сейчас хотят вернуться, но covid, все закрыто, они просто стонут – мы здесь не можем находиться, мы в ситуации, как в стране дураков.

Это воспитанные, интеллигентные люди, которые говорят: «мы просто не понимаем, как изменились мозги за последние 15-20 лет!».

Человек улавливает эту информацию, она попадает ему в голову, и всё! Он не думает, не сопоставляет, не анализирует, поэтому и происходят вот эти «Новички», это работает.

Это очень простые акции, элементарные акции спецслужб и раньше просчитывалось, как они сработают, не сработают, а сейчас они не просчитывают – а, сработают, заглотят», – рассказал разведчик.