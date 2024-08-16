Запад демонстративно усиливает снабжение ВСУ после атаки на Курскую область

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После атаки ВСУ на Курскую область западные государства прервали паузу и стали заявлять о новых военных поставках на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ждали не только результата. Они ждали реакции России. Ждали реакции друзей России, мирового сообщества. Реакция России – мы не испугались. Значит, надо продолжать. Поэтому такая со стороны Запада поддержка в открытую уже. Важны заявления. Рассчитаная на Россию информационная война. На наш взгляд варварская атака ВСУ должна была охладить союзников. Но нет, союзники посмотрели – и решили продолжать. Их устраивает, что они подонки и фашисты», – сказал Шатров.

В минобороны ФРГ заявили, что Германия планирует до конца года поставить Киеву около 30 танков Leopard 1, 400 бронемашин MRAP, 4 зенитных комплекса IRIS-T, 10 ЗСУ Gepard.