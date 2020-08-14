Запад додавит Лукашенко до требуемой «договороспособности»

14.08.2020, Киев, Игорь Петров

Извинение МВД за избиения и выпуск задержанных из СИЗО свидетельствует о том, что президент страны Александр Лукашенко готов менять свою политику в отношении протестов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Изменения в политике Лукашенко возможны, о чем говорит извинение МВД и выпуск задержанных из СИЗО. Может, это не испуг, может, это сделано, потому что Лукашенко просчитал, что будет происходить дальше.

В любом случае, это шаг навстречу протестующим и, соответственно, тем силам на Западе, которые стоят за протестами. То, что сейчас делает белорусская власть – это рука, протянутая для рукопожатия, это демонстрация готовности к диалогу.

Но это – жест доброй воли только со стороны власти. Насколько я понимаю, противоположная сторона должна сейчас перехватить инициативу, показать свою силу. До сих пор инициатива была у Лукашенко. Но он ее упускает, это стало очевидно, когда начались манифестации на крупных предприятиях.

Процесс пошел. Лукашенко будет пробовать договариваться. Вопрос – будут ли договариваться с ним сейчас, когда у него сильная позиция. Думаю, сначала ее попытаются максимально ослабить, чтобы он был договороспособен в понимании Запада», – считает политолог.