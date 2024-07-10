Запад достиг консенсуса Украину в НАТО не принимать – признание глашатая Банковой

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Западные политики достигли консенсуса относительно того, чтобы не принимать Украину в НАТО до тех пор, пока это чревато прямым военным столкновением с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» сказал обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мост в НАТО – это красивые термины. Я бы не акцентировал на них внимание, дело не в этом. Ни в прошлом году, ни сейчас, не стоит ожидать вступления в НАТО. Всем надо понимать одну вещь – пока идёт война с Россией, а это ядерная страна, НАТО не будет приглашать нас. Потому что тогда НАТО должно будет взять на себя обязанность воевать вместе с Украиной, а это риски прямого военного столкновения между НАТО и Россией, с большим риском ядерной войны и уничтожением всего человечества», – подчеркнул Фесенко.

«Я понимаю, что у нас снова разочарования, что нас опять не приглашают. Но нужно понимать эту логику, из которой исходит Байден и другие западные лидеры. В этом вопросе у них консенсус», – добавил он.