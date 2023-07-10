Запад придумал, как конфисковать активы РФ. Но Украина ничего не получит

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Великобритании будет крайне сложно разработать и реализовать меры по конфискации российских активов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф, отвечая на вопрос, что думают в Лондоне о намерении ЕС изучить вопрос использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

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«Великобритания, вероятно, рассматривает аналогичные меры, но будет крайне сложно разработать их и еще труднее реализовать, если мы верим в верховенство закона. Власти наверняка работают и над новыми санкциями, хотя лучше бы они использовали свои умственные способности, чтобы попытаться добиться прекращения огня», – сказал Блэф «Известиям».

В свою очередь профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, считает, что конфисковать российские средства можно несколькими путями.

«Один из них — через внесение в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), на чем Киев настаивал с марта прошлого года. Однако такое решение члены FATF, в том числе Вашингтон и Лондон, на сегодняшний день не приняли», отмечает она.

По ее словам, второй вариант, который отрабатывается весь последний год, — это спустить статус России до государства, поддерживающего и спонсирующего терроризм.

Она полагает, что «это тот вариант, который будет раскручиваться все больше и на который постараются сделать ставку».

«Если общее решение о признании России государством — спонсором терроризма удастся провести под каким-то провокационным предлогом (сегодня есть только резолюции ряда парламентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, а также самого Европарламента, не имеющие юридически обязывающей силы), то появятся легальные основания, чтобы конфисковывать наши активы, а не только их замораживать», – предупреждает Энтина.

Впрочем, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев убежден, что даже если Запад, в том числе Великобритания, сможет добиться конфискации, вряд ли российские активы в конечном итоге дойдут до Украины.

«Британцы будут делать вид, что крадут российские активы в пользу Украины. В реальности же Киев не получит ничего. Ноль. Все средства будут использованы под предлогом погашения кредитов, помощи беженцам или каким-либо иным распределены между близкими британским правителям компаниям. Их почти наверняка украдут», – уверен Нифантьев.

Он добавил, что если конфискация произойдет, то Москва «ответит зеркально».