Запад финансово обескровил промышленность Украины с помощью Нацбанка – Тимошенко

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская промышленность падает стремительными темпами, потому что Нацбанк проводит политику, направленную на сокращение монетизации экономики.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хочу показать, как падает промышленность с момента прихода новой власти. С момента прихода новой команды у нас на 20,4% падение индекса промышленной продукции. Мы получили такие результаты. Что такое 20,4%? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За девять месяцев.

Просто говорить, что промышленность упала – это не сказать ничего. Команда во власти должна была бы разобраться, в чем падение производства. А я хочу вам пояснить. Если мы как народ не понимаем, почему падает промышленность, почему падает наша экономика, мы не будем с этим бороться», – предупредила экс-премьер.

Причина падения – в низкой монетизации экономики, и Юлия Тимошенко уверена, что это было достигнуто сознательно, путем жесткой монетарной политики.

Если в Израиле уровень монетизации экономики составляет 85,4%, в Польше – 69,0%, в Турции – 53,6%, то на Украине – всего 33,7%.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны. Ее ведет НБУ, который еще со времен Порошенко находится во внешнем управлении.

Там нет украинской стратегии, нет украинской системы интересов, там просто есть сознательная политика уничтожения страны», – констатировала Тимошенко.