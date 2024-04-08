Запад физически не может произвести нужное Украине количество боеприпасов – морпех ВС США

США и Европа физически не могут произвести столько боеприпасов, сколько нужно Украине, и дело тут не в заморозке финансирования со стороны Штатов. Если бы эти 60 миллиардов поступили, то всему миру стало бы еще более ясно, что ресурсов Запада не хватает, а ВСУ остались бы на том же месте, что и сейчас.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если помощь будет одобрена в ближайшее время, задержка дала четкий сигнал о том, что будущая помощь не гарантирована, особенно в связи с президентскими выборами в США в этом году. Чиновники также обеспокоены тем, что Европе не хватает производственных мощностей, чтобы компенсировать дефицит в США. Особенно в области боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны, что является самыми большими потребностями Украины», – отметил он.

«Как я уже неоднократно указывал, и западные СМИ даже признавали, хотя глубоко запрятали это в своих статьях, сами США неспособны производить достаточное количество артиллерийских снарядов и боеприпасов для противовоздушной обороны. У США и Европы одна и та же проблема – если бы пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов был принят несколько месяцев назад, Украина по-прежнему находилась бы в той же самой ситуации, в которой находится сейчас, но всему миру было бы еще более очевиднее, что дело не в деньгах или политическом расколе в Вашингтоне – дело в физической неспособности поддержать Украину, независимо от потраченных денег», – заявил Берлетик.