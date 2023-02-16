Запад формирует из Украины новый Вермахт – Кошкин

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Страны западного блока не сумели как следует договориться между собой о поставках на Украину достаточного количества вооружения, чтобы сделать из бандеровцев новый Рейх.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Истребители, я уверен, Украине дадут, хоть мне это и не нравится. Но я покажу, насколько всё непросто с танками, и поездки Зеленского хороши, когда они обнимаются долго и чувственно. Но когда дело дошло до танков – то оказалось, что украинцы надеялись, что 14 стран дадут, а Ллойд Остин сказал, что семь европейских и одна Канада дадут танки. Это и есть танковая коалиция. А уже наутро оказалось, что не восемь стран, а шесть, потому что Нидерланды и Дания сказали, что готовы ремонтировать танки, а не давать. Вот и получилось, что 14 Германия, 14 Польша, 4 Канада, 3 – Португалия. И Норвегия обещала 8. Испанцы тоже должны что-то дать, но пока не говорят. Вот и весь набор танковой коалиции», – сказал Кошкин.

На эти слова в студии подчеркнули, что Канада отправила на Украину только один танк, хоть и обещала четыре.

Профессор сообщил, что сейчас на Украине настолько остро стоит вопрос самолётов, что олигархи даже готовы гнать в бой необученных пилотов.

«Но при этом надо сказать, что в общих подсчётах хотят отправить где-то 160 танков, чтобы две бригады были. Насколько это будет реализовано, я думаю, мы будем мониторить и тоже обсуждать. Что касается самолётов, там много вопросов. Олигархи Украины предложили сто тысяч долларов каждому из лётчиков-ветеранов, кто сразу сядет за штурвал и будет выполнять боевые задачи. То есть, хотят ускоренно набрать команду лётчиков, которая не проходила обучение, но уже имеет боевой опыт. Они надеются, что их самолёты пока что будут перелетать через границу как военный груз. То есть, перелетая через границу, вы уже можете нас поражать, но если спрятался, то «я в домике». Но это ещё неизвестно, как будет выглядеть, будут ли аэродромы подскока на Украине», – добавил политолог.

Он отметил, что Запад пыжится, пытаясь накачать бандеровцев до уровня Третьего рейха, но пока что едва получается только обуть и одеть разграбленную Украину.

«Да, мечта – быть как Вермахт, который имел танковые дивизии, которые сверху прикрывались штурмовой авиацией, и это впечатляло весь мир. Но сегодня, по тому, как Зеленский собирает деньги и вооружение, и Запад пытается его обуть-одеть всем необходимым, но не обещают, что все запросы удовлетворят, всё происходит не так легко и быстро», – резюмировал Кошкин.