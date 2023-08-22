Разочарованная результатами наступления ВСУ европейская общественность начинает требовать прекращения финансирования нацистского режима в Киеве.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Извне, откуда зависит украинская помощь и предоставление оружия, звучат тезисы, что может попытаться уже садиться на стол. Потому что если заходить на очередную кампанию, поставки нужно увеличивать кратно.

Потому что уже столкнулись на линии обороны, они теми средствами преодолена не была. Значит, нужно усиливать – предоставлять новые ракеты, самолёты, больше танков и людей. Это новые усилия, которым не соответствуют общественные настроения в странах наших партнёров», – сказал Вигиринский.