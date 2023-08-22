Запад гадает, как выйти из тупика украинской войны

Вадим Москваленко.  
22.08.2023 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Разочарованная результатами наступления ВСУ европейская общественность начинает требовать прекращения финансирования нацистского режима в Киеве.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разочарованная результатами наступления ВСУ европейская общественность начинает требовать прекращения финансирования нацистского режима в Киеве....

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«Извне, откуда зависит украинская помощь и предоставление оружия, звучат тезисы, что может попытаться уже садиться на стол. Потому что если заходить на очередную кампанию, поставки нужно увеличивать кратно.

Потому что уже столкнулись на линии обороны, они теми средствами преодолена не была. Значит, нужно усиливать – предоставлять новые ракеты, самолёты, больше танков и людей. Это новые усилия, которым не соответствуют общественные настроения в странах наших партнёров», – сказал Вигиринский.

Он подчеркнул, что Западу украинский конфликт начинает казаться слишком затратным.

«Потому что, когда война началась, она была настолько выходящей за пределы понимания обычного человека, который вырос в обществе благополучия, всю жизнь с лозунгом «никогда снова», а тут война, надо помочь жертве. Но когда жить становится сложнее, настроения общества меняются.

И теперь пресса пишет, что помогали, результата нет. Значит надо думать, что это тупик, стороны себя исчерпали», – резюмировал эксперт.

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