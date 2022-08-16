«Запад – гарант сохранения РФ, а не нас» – украинский политолог

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Новости Украины

Запад не заинтересован в развале РФ, потому что лучше один субъект-владелец ядерного оружия, чем двадцать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да это так» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные страны являются первейшими гарантами целостности России и они же являются первейшими гарантами диктатур. Почему? С огромной империей – тебе легче говорить с одним человеком, который принимает решения или с десятком этих Мишустиных, которые между собой срутся, и любое сказанное тебе слово ничего не будет значить? Тебе выгоден диктатор, и это правда жизни. И Запад, чтобы они ни пи…ели, они являются гарантами диктатуры. Причём неважно – Путина, Срушкина или кого-то ещё. Наивно полагать, что уйдёт Путин, будет что-то другое, и всё поменяется. Них..а не поменяется», – страдал украинец.

«Кто является гарантом территориальной целостности? Ты забыл речь, которую перед развалом СССР толкал американский президент у нас в Киеве? Не надо ничего валять, потому что один субъект владелец ядерного оружия лучше, чем 20. Так кто является гарантом целостности и диктатуры в России? Да, они не хотят этого потерять, но они хотят ослабить, потому что у них своя игра. Кем они хотят ослабить? Нами», – возмущался Чаплыга.