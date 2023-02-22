Запад гонит украинцев на русские штыки – Карасёв

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 21:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы нести большие потери при масштабном наступлении, российская армия избрала тактику обороны и выжидания того момента, когда запад погонит бандеровцев на штурм укреплений.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы нести большие потери при масштабном наступлении, российская армия избрала тактику обороны...

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«Не ждите большого наступления России. Они собрали все резервы, очень тяжело. Больших резервов для того, чтобы просто подавить нас, у них нет. Это наступление может быть, и при хорошей обороне их силы истощатся, и у нас появятся шансы для успешного наступления.

Поэтому они не будут рисковать с каким-то большим наступлением. Они будут играть от обороны», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что в то же время Запад требует от Киева скорейшего наступления.

«А вот у нас ситуация следующая. От нас и Байден потребовал успешного контрнаступления в ближайшее время, то есть весной. Чтобы другие союзники по НАТО верили в украинскую победу, и продолжали финансовую и экономическую помощь.

А вот если не будет успешного контрнаступления, у многих могут появиться сомнения. И в Америке в том числе. Они входят в избирательную гонку, и могут сказать, что тратят деньги впустую, и надо договариваться с Россией. Поэтому нам надо наступать.

А если они понимают, что нам надо наступать, они наступать не будут. Они будут ждать этого наступления, пытаться истощить все силы, а потом ждать, что скажет НАТО», – подытожил Карасёв.

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