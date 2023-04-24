Запад готов договариваться с Путиным за спиной Киева – Фесенко

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Страны западного блока не готовы вместе с Киевом воевать до последнего, вместо этого они собираются договариваться со своими противниками даже за спиной украинского руководства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим существенное расхождение между нашими установками касательно России и позицией Запада. Украинцы хотят с помощью Запада, санкций и давления, плюс поражения на Украине, спровоцировать политический кризис в России и способствовать таким внутренним трансформациям, которые позволили бы её деимпериализировать. Для большинства украинцев желательный сценарий – развал России. На Западе к этому относятся более воздержанно. Как мне сказал один чешский коллега, что когда на Западе слышат предложения касательно раскола России, они пугаются», – посетовал Фесенко.

«Советский Союз распался. И Россия может распасться. Но на Западе относятся к тезисам развала России, мягко говоря, сдержанно. Они хотят, чтобы Россия сохранилась как управляемый субъект. Скажу больше, часть западных политиков готовы договариваться даже с Путиным. Сейчас они относятся к этому более жёстко, но там прагматическое отношение: «Всё равно останется Путин, и придётся с ним договариваться». Это нас не устраивает, и это тоже необходимо принимать о внимание», – рассуждал он.