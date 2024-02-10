Запад готов к разумному компромиссу с Москвой, но мешают поляки и прибалты – Politico

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущие страны Запада больше не верят в победу Украины над Россией и осознали необходимость территориального компромисса с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Politico пишет научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Артин Дерсимониан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он напоминает, что Польша и страны Балтии являются самыми настойчивыми сторонниками вступления Украины в НАТО и продолжения антироссийского курса.

«Однако наступление Украины в 2023 году явно провалилось: борьба в лучшем случае зашла в тупик , а в худшем — ведет к победе России . Таким образом страны Западной Европы и США, похоже, молчаливо признали возможную необходимость переговоров и некоторой формы территориального компромисса. И поскольку надежды на победу Украины еще больше угасают, давление в пользу мира путем переговоров неизбежно усилится. Однако любые шаги к прекращению огня столкнутся с сильным сопротивлением со стороны многих поляков и прибалтов, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», – пишет Дерсимониан.

Он предлагает стратегию, которая «направлена ​​на смягчение этих опасений без излишнего провоцирования России». Эксперт считает, что странам ЕС нужно увеличивать свое военное присутствие и наладить совместное производство в сфере ВПК.

«И в этом случае усиление обороноспособности могло бы уменьшить страх Западной Европы перед Россией, тем самым поощряя готовность искать разумные компромиссы с Москвой», – говорится в статье.

По итогам своей поездки в ряд стран Восточной Европы, автор, ссылаясь на местных экспертов по внешней политике и политике безопасности, предлагает активизировать Веймарский треугольник — неформальное объединение Берлина, Парижа и Варшавы, созданное более 30 лет назад.

«А поскольку участие Польши, где проамериканские и пронатовские взгляды остаются сильными , может помочь уменьшить опасения Вашингтона по поводу самостоятельного европейского проекта, США также должны поощрять это. Конечно, усиление роли Польши в ЕС влечет за собой риск еще большей враждебности ЕС по отношению к России. Однако, поскольку вопрос о членстве Украины в ЕС становится все более актуальным, вполне возможно, что Польша займет более тонкую позицию в отношении своей безоговорочной поддержки Украины», – резюмирует Дерсимониан.