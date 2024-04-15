«Запад готов платить»: Зеленский отправит на бескрайние кладбища ещё полмилиона украинцев – Сапоньков

Призвать в ВСУ полмиллиона новобранцев было условием, но не требованием Запада для дальнейшего оказания военной помощи Украине.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военкор и военный волонтер Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, требование Запада могло быть о гарантиях необходимого количества личного состава на передовой в случае предоставления вооружения. Другими словами, чем Украина может гарантировать бойню, и сможет ли протянуть ещё год, два, три в зависимости от интересов Запада. Так называемое украинское правительство, естественно, взяло под козырёк, сказало «не проблема»: если вам надо ещё на 2-3 года войны, полмиллиона человек перемолоть, – мы найдём механизмы, как их на фронт поставить. Почему полмиллиона? Потому что они сами называли эту цифру, вокруг нее шли торги. Были сомнения, можно ли такое количество народа нагрести по улицам, насильственно призвать. Это уже явно не добровольцы, а люди, которых насильственными методами забирают в армию», – отметил он.

По словам военкора, армейская система умеет людей ограничивать в правах и держать на фронте, даже если они этого не особо хотят. Поэтому основная задача – отобрать, вооружить и доставить на фронт. А с фронта они уже никуда не денутся. Тем более, в украинской армии призывникам платят, и для многих это способ решить финансовые проблемы.

«Вопрос в том, готов ли Запад поддерживать украинский проект еще несколько лет. Потому что мясорубка в Сирии шла 5 лет, пока был взят Дейр-эз-Зор. Туда тоже поставляли боевиков и вооружали, в том числе тяжёлым вооружением. Поэтому Запад Украину может поддерживать ещё очень долго, и эти мобилизованные, которых сейчас начнут отлавливать, скоро окажутся на фронте. И украинскому обществу надо быть готовым, что новая волна мобилизованных точно так же пополнит бескрайние кладбища», – заключил Сапоньков.