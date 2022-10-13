«Запад готов поделить Украину – на северную и южную» – крымский политолог

Новости Украины

Западные кукловоды Киева начинают понимать, что Украина терпит поражение, что может привести к ликвидации украинского государства, если его вовремя не поделить на две части, одна из которых гарантированно останется враждебной по отношению к России.

Об этом в интервью каналу ОД «ВНУКИ» заявил крымский политолог Владимир Джаралла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения практической, все уже понимают, что есть два выбора, они сейчас активно обсуждаются. В том случае, если голос разума та сторона не услышит, то все закончится даже не в Киеве, а он естественно будет освобожден, все закончится на прежней западной границе Советского Союза. Потому что другого выхода в этом случае просто не остается. А еще вариант, который есть, его тоже достаточно активно обсуждают – это то, что сейчас буквально в истерике кричат на Западе уже на протяжении последнего времени – это переговоры, переговоры, переговоры. Конечно же, могу сказать, что к этому неоднозначное отношение к происходящему у большинства людей внутри России. Но, тем не менее, в том случае, если это позволит сохранить жизни, если это позволит достичь результатов, то можно пойти и на переговоры. Другое дело, что теперь они будут идти уже с совершенно иных позиций. Россия находится в выигрышной позиции, у нее есть различные варианты действий, и в каждом из этих вариантов она обладает преимуществом. Что касается Запада, то он в данном случае уже озвучил свою позицию. Что для них совершенно очевидно, что украинская сторона терпит поражение, а затем предстоящие события приведут, скорее всего, даже к ликвидации украинского государства в том виде, в котором мы его наблюдаем. Поэтому – ими был выдвинут план повторить Германию – Восточную, Западную, Вьетнам – Южный, Северный, Корею – Южную, Северную. То есть разделение Украины через переговоры на несколько частей или на две части, одна из которых будет находиться под контролем Запада. Тем самым продолжить свое существование как враждебное России образование», – считает Джаралла.

Он обратил внимание на то, что подписание соглашения о перемирии не должно означать мир с Украиной, которая восстановится и с новыми силами вернётся к своей антироссийской сущности.

«В отношении всего происходящего, конечно же, отношение у людей разное. Прежде всего речь идет о том, что, конечно же, мы победим, но это человеческие жизни. Поэтому, если удастся договориться о мире, то мы такое решение примем, но с другой стороны, это должен быть такой мир, который не является перемирием. То есть, если будет заключено соглашение о мире, а всего лишь это будет время для подготовки для того, чтобы недобитый враг пришел в себя, набрался сил, встал и снова начал, то такое перемирие никому не нужно», – подчеркнул крымский политолог.