Запад готов сколько угодно и с радостью «терпеть» воровство Зеленского – эксперт

Вадим Москаленко.  
28.01.2026 21:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 106
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Европейские и американские политики спокойно отдают украинским коррупционерам миллиарды, потому что сами зарабатывают на войне намного больше.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские и американские политики спокойно отдают украинским коррупционерам миллиарды, потому что сами зарабатывают на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский – это хамская витрина этой самой системы. Это, с одной стороны, бандеровщина, с другой стороны – это олигархическая коррупционная система, которую на Украине строили десятилетия. Мы все делали вид, что мы этого не замечаем. Началось это все не в 2014 году, а намного раньше.

Зеленский коррумпировал фактически все те остатки, которые еще находились тогда на Украине, и все это возвел в ранг, который невозможно сейчас представить.

Трудно представить себе олигархическую мафию, которая легально качает в свои закрома миллиарды из других стран, причем эти страны умоляют и говорят: возьмите меня.

Он берет эти миллиарды, ни перед кем не отчитывается, часть наликом, часть на счета переводится, и потом он приходит, приезжает в Давос, и говорит: ты и ты, вы вообще му..аки, не понимаете, что только наша армия сейчас самая сильная», – заметил Сосновский.

«Но его охраняют. Ему дают возможность оперировать этими большими деньгами. Почти каждый руководитель Европы считает своим долгом в голубом вагоне приехать в эту коррумпированную часть Европы – и выложить там какие-то определенные денежки.

Это потому, что вся сегодняшняя европейская и американская система в течение последних лет питается за счёт украино-российской войны. Я имею в виду не только деньги и заказы.

Лакомый кусок для глубинного государства: за короткое время можно разрушить сильные государства, создать другие, не такие сильные, но послушные. Я имею в виду разрушение Германии и Франции, которое идёт полным ходом», – подчеркнул он.

Политолог уверен, что поэтому западные глобалисты будут срывать любые переговоры – и не допустят установления продолжительного мира.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора