Запад готовит блокаду Калининграда и ликвидацию Приднестровья – политолог

Владимир Гладков.  
27.01.2024 11:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Калининград, НАТО, Приднестровье


России без таких перевешивающих факторов, как взятие Харькова и Одессы, садиться за стол переговоров нельзя, поскольку Запад на случай неуспеха ВСУ на фронтах готовит «удар в спину» в виде блокады Калининграда и ликвидации ПМР.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил политолог Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России без таких перевешивающих факторов, как взятие Харькова и Одессы, садиться за стол переговоров...

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«Первый этап – это авиация и ПВО, которые будут наращиваться на Украине. Это апрель-май-лето. Впрочем, когда всё это будет заканчиваться, конечно, надо ожидать удар в спину – это блокада Калининграда и, наверное, ликвидация Приднестровской Молдавской Республики.

Мы, наша группа экспертов, не исключаем, что в конце года мы увидим там подразделения войск НАТО уже под своими флагами. Так примерно, как в 1973 году на арабском востоке.

Мы должны понимать, что то, что сейчас готовится в Швейцарии, этот стол, кстати, ни один деятель Украины не сказал, что он готов к переговорам, нам нужен здесь перевес. Нам нужно два города – Харьков и Одесса. И доступ к Приднестровью. Всё. В принципе, это обеспечит нашу победу. Эти два города символичны, они важны, закрывается доступ к морю и тому подобное. Не забывайте ситуацию с доктриной Монтрё, потому что не исключено, что будет обострение в Чёрном море», – заявил Суздальцев.

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