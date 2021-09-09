Запад готовит для России судьбу Украины – Климов

09.09.2021 17:51 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Понимая невозможность повлиять на проведение выборов в Госдуму России, Запад решил дискредитировать эту избирательную кампанию в целом и добиться международного непризнания итогов выборов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимая невозможность реально повлиять на результаты выборов в самой России, наши зарубежные оппоненты решили основную ставку сделать на дискредитацию выборов в целом, на непризнание. И на то, что они у нас якобы прошли нелегитимно. В исполнение этого замысла были втянуты разные организации, в том числе и международные, а также активно используются аффилированные с этими структурами СМИ, соцсети, и целая группа русскоговорящих лиц, находящихся в основном в странах НАТО. Это противоправно. Любое иностранное вмешательство в выборы запрещено. Исключение – международные и иностранные миссии наблюдения, должным образом оформленные… Главная цель – подменить волеизъявление российских граждан установками зарубежных недругов, главная задача которых – сдержать наше развитие любой ценой», – сказал Климов.

В подтверждение своих слов сенатор зачитал несколько выдержек из разработанного комитетом по международным делам Европейского парламента «Проекта рекомендаций», который предлагается к принятию Европарламентом 14 сентября – то есть, до начала голосования в России.

«Европейский Союз должен усилить давление на кремлёвский режим. И после проведения выборов также необходимо продолжать эту работу». Разве это не вмешательство во внутренние дела? Ещё раз – это документ, который прошёл все стадии до голосования в Европейском парламенте. «Европейский Союз должен принять и опубликовать обращение к российскому народу». То есть, они уже сейчас призывают исполнительные органы власти ЕС принять обращение к российскому народу», – отметил сенатор.

Он добавил, что в этом же документе поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, названы незаконными.

«Также в этом документе содержатся требования отменить все наши законы, направленные на укрепление суверенитета России и предотвращения вмешательства в наши внутренние дела», – сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что таким образом Запад готовит для России судьбу Украины, и открыто об этом заявляет в своих документах.

«ЕС должен проводить долгосрочную стратегию в отношении России, основанную на предположении, что как украинцы, народы России должны…», и так далее. То есть, они прямо говорят: «Будете делать, как мы скажем, у вас будет как на Украине, и это нас вполне устроит», – резюмировал Климов.