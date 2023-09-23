Запад готовит для Сербии сценарий Украины – Лавров

Страны западного блока грубо нарушают заключённые ранее договоры и воплощают на Балканах украинский сценарий.

Об этом в ходе выступления на генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не может не вызывать беспокойства продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия и содействие в создании армии грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244.

Весь мир видит, как на Балканах продолжается печальная история «Минских соглашений» по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса, и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада.

Так и сейчас ЕС не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договорённости Белграда и Приштины 2013 года о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обладающего специальными правами на свой язык, свои традиции.

В любом случае, ЕС выступал гарантом договорённостей. И, судя по всему, судьба у них одинаковая. Каков спонсор, таков и результат», – сказал Лавров.