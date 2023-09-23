Запад готовит для Сербии сценарий Украины – Лавров

Вадим Москаленко.  
23.09.2023 22:19
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Страны западного блока грубо нарушают заключённые ранее договоры и воплощают на Балканах украинский сценарий.

Об этом в ходе выступления на генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Не может не вызывать беспокойства продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия и содействие в создании армии грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244.

Весь мир видит, как на Балканах продолжается печальная история «Минских соглашений» по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса, и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада.

Так и сейчас ЕС не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договорённости Белграда и Приштины 2013 года о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, обладающего специальными правами на свой язык, свои традиции.

В любом случае, ЕС выступал гарантом договорённостей. И, судя по всему, судьба у них одинаковая. Каков спонсор, таков и результат», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что не стоит Западу лезть и в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Сейчас ЕС навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, её налаживания, укрепления доверия.

Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать», – подытожил министр.

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