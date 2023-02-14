Запад готовит из украинцев террористов-смертников

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Страны западного блока будут поставлять Украине всё необходимое, вплоть до ядерного оружия, для организации кровавых терактов на территории РФ и массового геноцида населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Служба внешней разведки говорит, что [Украина] готовит шахидов, террористов-смертников, которые будут действовать на нашей территории. То есть фактически это убийцы мирного населения, это международный терроризм. Но этим занимается киевский режим при поддержке США, при этом запрещая поставлять гуманитарную помощь Сирии, которая пострадала от землетрясения. Завтра будут обсуждать поставки самолётов. Может быть, будет какая-то отсрочка, но решение в любом случае примут. Потому что им нужно сделать всё, чтобы устроить террор в отношении мирного населения не только Донбасса, но и европейской части территории России – Крым, Белгородская область, а может и дальше. Пойдут британские крылатые ракеты с дальностью 240 километров, бомбы GBU-39 с дальностью 110 километров, возможно что-то ещё передадут», – сказал Кнутов.

Более того, эксперт подчеркнул, что на Западе начали звучать призывы предоставить Украине ядерное оружие.

«Ещё хочу обратить внимание, что в «The Washington Post» вышла статья под названием «Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот, что мы ей должны». Дальше автор пишет, что необходимо фактически поставить Украине ядерное оружие. То есть любая страна, которая не получает поддержку от американского ядерного зонтика, имеет право на получение ядерного оружия, намекая на Украину. Фактически, мир толкают в ядерную катастрофу», – резюмировал аналитик.