Запад готовит несколько потенциальных мест прямого столкновения с РФ – Сивков

Запад будет поэтапно эскалировать конфликт с Россией, заставляя ее первой начинать боевые действия, чтобы развязать себе руки.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, провокации следует ожидать на Черном и Балтийском морях, а также в районе Калининграда.

«Сейчас целенаправленно готовится такой конфликт. Не надо говорить, что это, конечно, будет прямо завтра утром, но то, что база готовится и то, что, когда будет необходимая морально-психологическая подготовка проведена, то этот конфликт начнется. И он будет выглядеть не путем реализации нового плана Барбаросса, а в виде постепенной эскалации, с возникновением локальных конфликтов. Они будут добиваться того, чтобы в этом конфликте военные действия начинала именно Россия.

Первая точка – это объявленное требование Всемирного экономического форума создать международную военно-морскую группировку из нейтральных стран. Ну, понятно, речь идет о странах, которые просто не участвуют открыто в войне. То есть, это Болгария, в первую очередь, Румыния, отчасти Греция, если удастся подтянуть. Чтобы они создали такую группировку для защиты экспорта пшеницы, зерновых из портов Украины в Турцию в обход российского контроля за этим.

Если Российская Федерация такие действия проглотит – это будет тяжелейший политический удар по имиджу президента и даст новую коммуникацию, которая позволит снабжать Украину оружием. Если же Россия начнет активные действия с применением сил флота, то создаются благоприятные условия для нанесения ударов по нашему флоту американской авиацией. С другой стороны, это втягивает эти страны в конфликт с Россией на этом, черноморском театре военных действий.

Второе направление – балтийское, блокада Калининградской области. Тоже – военно-морские сражения.

Третье направление – в случае блокады нам придется пробивать Сувалкский коридор, а там уже поставили специальную немецкую бригаду для его защиты. То есть, это – столкновение с Германией. Вот, к чему они готовятся», – заключил Сивков.