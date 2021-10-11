Запад готовит новую грандиозную информационную диверсию против РФ через Bellingcat

11.10.2021 18:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Журналист связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat болгарин Христо Грозев намерен заняться расследованием так называемого «гаванского синдрома» – странного неврологического заболевания, которое якобы испытывали сотрудники посольств США и Канады на Кубе в 2016 году. Американские власти уже заявляли, что «гаванский сидром» стал результатом «прицельной атаки» России.

Об этом Грозев заявил сегодня в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», говоря о том, что его проект получает пожелания от западных спецслужб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет «Поделитесь» не было, но были намеки: вот по этому делу мы не можем сами найти ответ. Может быть, вы сможете найти. Мы воспринимаем это как намек, что нам надо попытаться раскрыть это дело и опубликовать. Вот сейчас намеки из различных источников о «гаванской синдроме» – звуковом оружии, которое либо используется, либо психосоматические иллюзии идут у этих дипломатов, которые ощущали эти странные и очень болезненные ощущения. Нам намекают, что мы можем информацию добыть и узнать правду», – сказал Грозев.

Bellingcat известен своими фейковыми расследовании о причастности России к крушению малоазийского «боинга» на Донбассе.