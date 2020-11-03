Запад готовит план «Б» на случай победы Додона

03.11.2020, Тирасполь, София Русо

В Молдове 15 ноября пройдет второй тур выборов, в котором поборются лидеры гонки прозападная Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Шансы Санду представляются более предпочтительным. Правые кандидаты-аутсайдеры (Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку, Дорин Киртоакэ,Тудор Делиу) уже заявили о поддержке Майи Санду во втором туре. Важный вопрос сегодня – это то, кому достанется «золотая акция» Ренато Усатого.

Эксперты из Кишинева и Тирасполя, с которыми пообщался корреспондент ПолитНавигатора, уверены, что ко второму туру Игорю Додону придется серьезно подготовиться, при этом высказали опасения, что Запад уже не отдаст ему победу.

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«Результаты первого тура стали неожиданностью для всех, ни один социологический опрос и ни один политолог или аналитик в стране не предсказывал победу Майи Санду по итогам первого тура, – рассказал ПолитНавигатору молдавский политолог Александр Кориненко. – Электорат действующего президента Игоря Додона повел себя весьма пассивно, учитывая, что все опросы показывали его преимущество, поэтому они отложили на две недели свой поход на избирательный участок.

Такой же неожиданностью результаты стали для Майи Санду, которая всю избирательную кампанию говорила о том, что выборы будут сфальсифицированы и украдены у народа».

Между тем, отмечает эксперт, нарушений, которые бы существенно повлияли на результаты выборов, не было. Самые значительные из них произошли в селе Варница, где боевики из числа комбатантов – участников войны на Днестре 1992 года – попытались блокировать участие в выборах жителей Приднестровья с молдавским гражданством.

Александр Кориненко, констатирует, что безусловным феноменом этих выборов является результат бельцкого мэра, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

«Оказывается, на молдавского избирателя еще действуют примитивные и грубые методы ведения избирательной кампании. Сейчас оппозиционному политику важно как можно дороже «продать» свою поддержку, ведь именно ради этого он и шел на эти выборы», – полагает политолог.

Комментируя активное голосование зарубежной диаспоры, эксперт отметил, что она рассчитывала не допустить проведения выборов президента в один тур, а оказалось, что вывела Майю Санду вперед. Во втором туре тоже многое будет зависеть от голосов, поданных на заграничных избирательных участках.

«Второй тур будет абсолютно непредсказуемым. Думаю, что действующий президент откажется от спокойной кампании и будет вести ее более агрессивно. Кандидатам необходимо максимально мобилизовать своих сторонников, особенно Игорю Додону надо выводить тех, кто остался во время первого тура дома. Второй ресурс – это электорат Ренато Усатого: он все-таки пророссийский, и это 16 % голосов. Большая часть проголосует за Додона, чтобы не допустить победы Майи Санду на выборах, а меньшая часть останется дома.

Важна и поддержка избирателей с левого берега Днестра и молдавской диаспоры в России. Эта поддержка может стать решающей на нынешних выборах. Майе Санду во втором туре будет сложно найти голоса для победы. Ведь за других правых кандидатов проголосовали в сумме около 7% избирателей – этого явно не хватает.

Интересно, как поведут себя избиратели партии «Шор», которые оказали поддержку кандидату Виолетте Ивановой. Сложно сказать, кому перейдут эти 6%, ведь за нее голосовал Оргеев, который всегда оказывал поддержку правым, но партия русскоязычного Илана Шора – явно не прозападная. Майе Санду придется до предела мобилизовать поддержку диаспоры, ведь существенной поддержки внутри страны она не получит», – заявил Александр Кориненко.

Заместитель директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Андрей Моспанов также отмечает, что итоги первого тура стали неожиданными: трудно было прогнозировать, что действующий президент наберет менее 33% голосов.

«Главная проблема Игоря Додона перед вторым туром – его собственный слабый результат 1 ноября. Для победы через две недели ему нужно мобилизовать как минимум еще 17%. И даже если предположить, что случится какое-то чудо и Додон сумеет привлечь 2/3 голосов двух других формально левоцентристских кандидатов – Ренато Усатого и Виолетты Ивановой – этого все равно не хватит для выигрыша во втором туре.

Ренато Усатый, напомним, жестко выступал против Додона в первом туре, и на критике действующего президента как раз во многом и добился впечатляющего результата почти в 17% голосов. И вряд ли большинство того протестного электората, который сплотил вокруг себя Усатый, сейчас вдруг перетечет к Додону.

С избирателями кандидата от партии «Шор» Виолетты Ивановой проще – мы думаем, что большая их часть может отдать голоса Додону во втором туре. Но это всего лишь 5-6%», – говорит Андрей Моспанов.

Что касается Майи Санду, то с поддержкой других правых кандидатов она перед вторым туром уже аккумулирует до 44% голосов, при этом неожиданная победа в первом туре дает ей дополнительное преимущество, отмечает эксперт.

«Если Игорь Додон попытается как-то открыто блокироваться с Ренато Усатым или Иланом Шором, Майя Санду заявит, что действующий президент вступил в союз с бандитами, – и на Усатого, и на Шора, как известно, возбуждены уголовные дела, причем на Усатого – в России. Игорю Додону перед вторым туром надо опасаться новых сливов компромата – думается, в этом плане у его оппонентов что-то припасено.

В целом Майя Санду выглядит фаворитом. Есть ощущение, что западные посольства уже не отдадут Игорю Додону победу на президентских выборах. Если, повторим, произойдет чудо и он математически выиграет во втором туре, тогда вступит в действие план «Б» – массовые протесты правых. И молдавская полиция вряд ли будет им препятствовать – так же, как она не мешала акциям пьяных комбатантов, не пропускавших на выборы жителей Приднестровья с молдавским гражданством.

То, что мы видели на приднестровско-молдавской границе 1 ноября, показало, что политически Приднестровье и Молдова на самом деле продолжают отдаляться друг от друга. И по-прежнему сложно говорить о том, что они могли бы создать какой-то совместный государственный проект. Не исключено, кстати, что 15 ноября, в ходе второго тура, комбатанты вновь появятся на границе с Приднестровьем», – отмечает Андрей Моспанов.

Директор ИСПИРР Игорь Шорников, в свою очередь, в беседе с ПолитНавигатором высказал мнение о том, что, судя по результаты первого тура президентских выборов в РМ, нынешняя система власти в Молдове уходит в прошлое.

«Трудно предрекать Игорю Додону победу, когда в первом туре он показал второй результат, а все остальные кандидаты давно объединены против него всесильным американским посольством. Во втором туре должна победить Майя Санду. И на смену «финам», «нанашам» и «кумэтрам» придут «соросовцы», «выпускники гарвардов» и прочие «НПОшники». Майя Санду, за которой стоит коллективный Запад, должна будет всерьез заняться европеизацией Молдовы. Как это скажется на судьбах региона и на интересах основных игроков?

Пост президента в Молдове не является ключевым в системе государственной власти, это скорее символ, который достается победившей политической силе. Однако в последние годы Молдова переживает острый кризис, связанный с геополитическим наступлением ЕС и США.

Западные игроки в рамках своей политики соседства («Восточное партнерство» и пр.) форматируют постсоветские режимы по разработанным Брюсселем и Вашингтоном схемам управления: открытая экономика, послушная юстиция, сильное, но контролируемое гражданское общество, эффективные СМИ и т.д.

Все и сразу проводить не удавалось, поэтому Молдову и лихорадило, а пост президента оказывался в руках очевидных временщиков: Гимпу, Филат, Лупу, Тимофти. Игорю Додону этот пост тоже в общем-то достался по стечению обстоятельств и не отражал реального соотношения сил в стране. Поэтому и были возможны временные «отключения» президента от власти и произвол Конституционного суда. Надо отдать должное Додону – на короткий срок он смог придать президентскому посту большой вес и значимость.

Если Майя Санду займет этот пост, то лишь затем, чтобы развить успех правого лагеря. Можно прогнозировать, что после ее избрания досрочные выборы в парламент Молдовы пройдут в максимально сжатые сроки и, благодаря хорошо обкатанным технологиям. И уже до конца 2021 года передел власти в стране будет завершен в пользу Запада», – полагает эксперт.

Игорь Шорников отмечает, что Майя Санду – «исполнительный и послушный функционер, воспитанный на Западе и обязанный своей карьерой только внешним игрокам, а главное – не связанный с молдавской политической элитой какими-то обязательствами». Поэтому она без сожаления начнет ломать насквозь коррумпированную систему власти, строить новую вертикаль и выполнять региональные задачи ЕС и США, говорит эксперт. Среди таких задач – ликвидация российского военного присутствия, решение «приднестровской проблемы», дальнейшая интеграция в европейские системы торговли, энергетики, транспорта и т.д. Причем решения этих задач тесно увязаны между собой.

«Возьмем, к примеру, приднестровское направление. Здесь от Кишинева можно будет ожидать второго издания концепции трех «Д»: «демилитаризации, декриминализации и демократизации» Приднестровья.

«Демилитаризация» – это ликвидация складов с вооружениями и вывод из Приднестровья российского воинского контингента. Данный вопрос будет решаться в ходе прямых переговоров Кишинева с Москвой без какого-либо участия Тирасполя.

«Декриминализация» – в первую очередь это борьба с «контрабандой», так в правом лагере называют экспортно-импортные операции Приднестровья. Перекрыть товарные потоки ПМР можно только при помощи Украины, а Киев на такое пойдет только, если Запад окажет давление. Не исключено, что Кишиневом будут целенаправленно ограничиваться экономические возможности Приднестровья посредством энергетики. Например, продолжится процесс присоединения Молдовы к европейской энергетической системе, будут диверсифицированы поставки газа, полностью или частично Кишинев откажется от закупки электроэнергии в Приднестровье. Это приведет к удорожанию всех коммунальных услуг и росту цен в самой Молдове, а в Приднестровье приведет к дальнейшему оттоку трудоспособного населения. Но к этим «издержкам» западные кураторы готовы.

«Демократизация» может проходить по-разному, например, посредством активизации в Приднестровье различных НПО, или в дискредитации властей ПМР на международных площадках с заведением уголовных дел и т.д.

Без ликвидации российского военного присутствия «приднестровскую проблему» не решить, но ничто не помешает оказывать экономическое и политическое давление на приднестровцев, рушить экономические связи с Россией, привязывать собственную экономику к ЕС и Румынии», – объяснил эксперт.

Директор ИСПИРР говорит, что избрание Санду в среднесрочной перспективе может означать ослабление позиций России в регионе, но станет ли это стратегическим проигрышем для РФ – вопрос.

«Следует признать, что после присоединения Крыма и запуска «Турецкого потока» стратегическое значение Молдовы и Приднестровья для России снизилось. Москва вполне переживет и сможет компенсировать для себя даже самые неблагоприятные региональные сценарии. Сможет Москва поддержать и жителей Приднестровья, как это было, к примеру, в 2006 году. В числе проигравших окажутся лишь молдавские элиты и население Молдовы», – заключил Игорь Шорников.