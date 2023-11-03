Запад готовит под зону боевых действий Калининград и Северный Кавказ

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На Западе признают провал контрнаступления ВСУ на юге, а потому подготовили плацдармы для боевых действий в других регионах.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, когда у них сформировался новый узел борьбы – это Ближний Восток, с выходом на российский Южный Кавказ, а там и Северный Кавказ рядышком, когда сформировалась предпосылка для блокады Калининградской области, когда решились все вопросы, связанные с включением Финляндии и Швеции в НАТО, и вместе с тем, исчерпан потенциал на Украине, можно это и признать», – сказал эксперт.

«Из этого вывод очень простой – стратегия меняется, американцы переходят к затяжной войне, театр военных действий на Украине временно притухает, но это остается зоной военных действий, они готовят на весенне-летний период активизацию боевых действий, и одновременно расширяются военные действия в других районах. Готовится зона боевых действий Балтика, готовится зона боевых действий Южный Кавказ, это развертывание конфликта с распространением его на Иран, Ливию и Сирию, а в Сирии мы имеем договор о взаимопомощи. Вот примерно такая картина», – заявил Сивков.