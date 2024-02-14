Запад готовит проект «Молдова» на смену погибающему проекту «Украина» – Лавров

Елена Острякова.  
14.02.2024 21:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Молдова идет по пути Украины, блокируя переговоры по Приднестровью и дискриминируя Гагаузию.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова идет по пути Украины, блокируя переговоры по Приднестровью и дискриминируя Гагаузию. Об этом...

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«Сегодняшнее молдавское руководство не является самостоятельным механизмом. Это очередной геополитический проект США и ЕС. Полное подчинение воле своих хозяев госпожа Санду и ее кабинет, включая нового министра иностранных дел демонстрируют ежедневно. Назвали приднестровский регион в своих доктринальных документах «враждебным пророссийским анклавом», не хотят возобновлять нацеленные на урегулирование контакты с Тирасполем. А в отношении Гагаузии они объявили, что никаких не будет дотаций тем регионам, которые против сближения с ЕС. Это демократия разве? С Украиной примерно так же начиналось в 2013 году», – сказал Лавров.

Он заверил, что Россия будет делать все, чтобы возобновить переговорный процесс, потому что «у нас там все-таки 200 тыс граждан проживают, и, конечно, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры».

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