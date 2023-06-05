Запад готовит против России два новых фронта – эксперт

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Поскольку ВСУ не способны победить Россию на поле боя, Вашингтон готовится в самое ближайшее время бросить в горнило войны Молдавию и Польшу.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские офицеры и генералы – люди очень квалифицированные, и они прекрасно понимают, что текущим составом ВСУ осуществить мало-мальски эффективное контрнаступление, без соответствующего политико-дипломатического сопровождения, не могут. По всей видимости, политико-дипломатическое сопровождение обеспечить не удаётся. И это радует, что наш президент занял жёсткую позицию. Если бы пятой колонне удалось бы его сломить, то они бы осуществили наступление, это очень радует. И в этих условиях, понимая, что шанса на успех у ВСУ нет, что встаёт вопрос об общественном неодобрении дальнейшей поддержки Украины на этом фоне, что ситуация зашла в тупик и делать больше нечего, Запад пошёл ва-банк. События развиваются с невероятной скоростью, счёт идёт буквально на дни», – сказал Сивков.

Он возмутился, что в Молдавии уже во всю готовят общественное мнение к войне против России и вторжению ВСУ в Приднестровье.

«Идёт морально-психологическая подготовка к развёртыванию группировки f-16 на территории Молдовы для действий против России… Для России это означает открытие ещё одного фронта», – добавил военный эксперт.

Сивков подчеркнул, что Запад собирается открыть против России одновременно два фронта – в Приднестровье и Белоруссии.

«Польский генерал сделал заявление, что в случае успешного наступления ВСУ, если формирования «белорусских патриотов» вторгнутся на территорию Белоруссии и начнут боевые действия против «террористического режима» Лукашенко, то Польша готова оказать помощь им. То есть, [готова] вторгнуться на территорию Белоруссии. Это говорит о том, что запад готовит два новых фронта против России – молдавский и польский. И польский фронт очень быстро превратится во фронт войны уже не против прокси сил НАТО, а против самого НАТО», – резюмировал он.