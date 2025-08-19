Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на предостережения МИД РФ об угрозе «неконтролируемой эскалации», правительственные круги Германии продолжают рассматривать «возможное военное присутствие на Украине после заключения мира с Россией».

Об этом пишет немецкое издание Stern со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

В свою очередь Washington Post сообщает об аналогичных планах Лондона и Парижа.

«Франция и Великобритания обратились за поддержкой к США с просьбой о размещении небольшой группы войск на послевоенной Украине, вдали от линии фронта. Эти предложения опираются на поддержку США в таких ключевых областях, как разведка и спутниковое наблюдение, и направлены на то, чтобы удержать Россию от попыток возобновить военные действия».

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон дал понять, возможность ввода войск на Украину рассматривают и некоторые круги в Вашингтоне. Правда, такая идея вряд ли понравится ядру электората Дональда Трампа.

«Есть два вида войск, которые можно отправить. Войска, которые обучают и помогают украинцам, как было до российского вторжения в 2022 году, или войска, которые находятся там для боевых действий, и они будут готовы к бою в Украине на случай, если русские нарушат условия прекращения огня или перемирия, если оно будет заключено. Если Трамп действительно об этом думает, и это возможно, мне не терпится увидеть реакцию сторонников MAGA (адепты предвыборного лозунга Трама «Make America great again», – авт.), что американские войска в ближайшем будущем могут вступить в бой с российскими войсками, войсками ядерной державы. Не думаю, что это то, на что подписывались сторонники MAGA», – заявил Болтон.

Российский сенатор Виктор Бондарев возмущён: при этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил России закрепить юридически обязательство «не нападать на Украину» впредь.

«Именно США, нарушив суверенитет Украины, проведя майдан и государственный переворот… развязали процесс гражданского конфликта, переросшего в полномасштабную братоубийственную войну против России, с задействованием ресурсов НАТО. Однако, нежданный проигрыш ВСУ в зоне СВО, при всех стараниях НАТО и всего коллективного Запада, вынудил США резко сменить тактику и «переобуться» в миротворцев, а успех России подать мировому сообществу в качестве немотивированной агрессию. Теперь же, надуманная ими агрессия со стороны России будет еще и зафиксирована в правовом поле, да еще и с требованием от России гарантий ненападения и ненарушения суверенитета Украины и других европейских стран, с косвенным закреплением тем самым факта несуществующей угрозы от России! Россия, таким образом, из защитника собственных интересов, как и братского народа и суверенного государства Украины, мастерскими стараниями США, превратилась в агрессора», – возмущен законодатель.

По его словам, Запад при этом сам нарушал свое обещание не расширять НАТО на восток.