15.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Запад, Конфликт, майдан, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал
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Запад готовит следующий майдан в Молдове


Регистрация двух главных претендентов на пост президента Молдовы состоится, как ожидается, на этой неделе.

Очевидно, что выборы пройдут в два тура. В финале, как и в 2016 году, сойдутся нынешний президент Игорь Додон и наиболее рейтинговый прозападный молдавский политик Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по поведению Санду, голосованием дело не обойдется. Своими заявлениями она заранее готовит народ к массовым протестам.

Оппозиционерка утверждает, что президент Додон готовит фальсификации, которые будут осуществляться тремя способами: сокращением количества избирательных участков в Европе, увеличением количества участков в России и массовым подвозом избирателей из Приднестровья. На подкуп приднестровцев, как уверяет Санду, выделяется 2 млн долларов.

Однако сухая статистика, показывает, что возможности фальсификаций в Молдове весьма ограничены.

На сегодняшний день в системе молдавского центризбиркома зарегистрировалось 34 723 гражданина, желающих проголосовать за рубежом. Из них в России – 4 663 человека. Остальные – в странах Европы, США и Канаде. То есть, потенциальных избирателей Санду среди них больше.


Что касается приднестровцев с молдавскими паспортами, то при соответствующем стимулировании и организации подвоза на участки реально мобилизовать не более 40 тыс человек. На президентских выборах 2016 года во втором туре выборов за Игоря Додона проголосовал 834 081 избиратель, а за Майю Санду – 766 593 избирателя. Так что голоса приднестровцев на конечный результат повлияли незначительно. Кандидат-спойлер Ренато Усатый к тому же уже заявил, что власти ПМР в этом году не намерены помогать Додону.

Ожидается, что на выборы в Молдову прибудет очень большая делегация наблюдателей от ОБСЕ. В таких условиях власти постсоветских республик обычно не рискуют идти на масштабные фальсификации. Впрочем, когда в 2004 году Запад был настроен изменить власть на Украине путем Майдана, все наблюдатели заявили о нарушениях.

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