Запад готовит убийство президента Республики Сербской

Алексей Топоров.  
09.02.2024 08:34
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политические убийства, Республика Сербская


Глава фракции Союза независимых социал-демократов в палате представителей Парламентской скупщины БиГ Саня Вулич сообщила о готовящемся покушении на президента РС Милорада Додика.

Об этом политик сообщила в эфире РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Вулич, информация о готовящемся покушении поступила в Республику Сербскую из собственных источников в посольстве США.

«Сотрудники разведки, конечно, работают над проверкой всей этой информации…. Вопрос в том, кто из нас станет новым Гардовичем. Поэтому они вырубили деревья возле суда Боснии и Герцеговины [где судят Додика за неподчинения указам фальшивого Верховного представителя по БиГ], прямо для снайперского прицела», – рассказала Вулич.

Этой фразой Вулич сделала отсылку к событиям 1 марта 1992 года, когда в центре Сараево возле православной церкви исламисты во главе с бандитом, а впоследствии полевым командиром Рамизом «Чело» Деллаличем после недолгой перебранки открыли огонь по сербской свадьбе.

Экстремистам не понравилось, что отец жениха – Никола Гардович, по сербской свадебной традиции нес сербский триколор. В итоге он был убит, священник Раденко Микович – ранен в руку, отобранный сербский флаг – показательно сожжен. Нападавших в тот же день отпустили и никто из них не понес ответственности, а событие стало отправной точкой к началу вооруженного конфликта в Боснии.

По мнению Вулич фундаментальной проблемой сегодняшней БиГ является вопрос собственности.

«В Боснии и Герцеговине имеется большое количество руд и других месторождений, большая часть из которых находится в Республике Сербской. Вот почему они [бошнякская элита Сараево и стоящий за ней Запад] обратили внимание на эту собственность. Послы США и Великобритании, например, вынудили правительство Федерации БиГ предоставить землю в Вареше британской компании», – отметила политик.

Она заявила, что последние угрозы в ее адрес по существу были адресованы Республике Сербской и сербскому народу.

«Мы призываем к сосуществованию, прощению и уважению Дейтонского соглашения, в то время как они вооружаются и угрожают новыми конфликтами. Это угроза для всех сербов. Они также окружены международным сообществом, которое их поддерживает. БиГ – страна безнадежности.

Мы не живем при демократии, а в рамках тяжкого протектората. Судьи и прокуроры в судебной системе Боснии и Герцеговины действуют по несуществующему «закону» – указу, американского посла Майкла Мерфи», – отметила Вулич.

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