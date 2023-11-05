Запад готовит Украине позорный «вьетнамский сценарий» – киевский политолог

Страны западного блока готовят Украине «вьетнамский сценарий» с позорным поражением Киева.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько там продержится украинская армия? Можно привести пример событий во Вьетнаме: Южный Вьетнам при поддержке США сумел отбить нападение Северного Вьетнама. Но потом стали думать, как погасить огонь войны во Вьетнаме, и в Вашингтоне начали играть вопросом военной помощи.

И произошло то, что дефицит боеприпасов в решающий момент привёл к разгрому армии Южного Вьетнама, северовьетнамский танк выломал ограду президентского дворца, а дальше – вертолётная эвакуация, и позор на весь мир.

И нам готовят вьетнамский сценарий, это один из вариантов», – сказал Золотарев.