Запад готовит Украине позорный «вьетнамский сценарий» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
05.11.2023 18:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Страны западного блока готовят Украине «вьетнамский сценарий» с позорным поражением Киева.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока готовят Украине «вьетнамский сценарий» с позорным поражением Киева. Об этом в...

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«Сколько там продержится украинская армия? Можно привести пример событий во Вьетнаме: Южный Вьетнам при поддержке США сумел отбить нападение Северного Вьетнама. Но потом стали думать, как погасить огонь войны во Вьетнаме, и в Вашингтоне начали играть вопросом военной помощи.

И произошло то, что дефицит боеприпасов в решающий момент привёл к разгрому армии Южного Вьетнама, северовьетнамский танк выломал ограду президентского дворца, а дальше – вертолётная эвакуация, и позор на весь мир.

И нам готовят вьетнамский сценарий, это один из вариантов», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что единственная альтернатива – держаться в обороне в надежде на то, что глобальная ситуация резко поменяется вновь в пользу бандеровцев.

«Американцам никуда не деться, что-нибудь они нам подбросят. Продержимся», – добавил политолог.

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