Запад готовит Украине позорный «вьетнамский сценарий» – киевский политолог
Страны западного блока готовят Украине «вьетнамский сценарий» с позорным поражением Киева.
Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сколько там продержится украинская армия? Можно привести пример событий во Вьетнаме: Южный Вьетнам при поддержке США сумел отбить нападение Северного Вьетнама. Но потом стали думать, как погасить огонь войны во Вьетнаме, и в Вашингтоне начали играть вопросом военной помощи.
И произошло то, что дефицит боеприпасов в решающий момент привёл к разгрому армии Южного Вьетнама, северовьетнамский танк выломал ограду президентского дворца, а дальше – вертолётная эвакуация, и позор на весь мир.
И нам готовят вьетнамский сценарий, это один из вариантов», – сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что единственная альтернатива – держаться в обороне в надежде на то, что глобальная ситуация резко поменяется вновь в пользу бандеровцев.
«Американцам никуда не деться, что-нибудь они нам подбросят. Продержимся», – добавил политолог.
Спасибо!
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