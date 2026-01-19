Запад готовит условия для удара по всей длине северных границ РФ – контр-адмирал Еремин
Страны Запада, прежде всего – США, наращивают военное присутствие в северном полушарии, проводя расконсервацию старых военных баз в Арктике.
Об этом в эфире видеоблога «День» заявил контр-адмирал ВМС России Юрий Еремин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В советское время практически на всех этих островах были какие-то подразделения: радиотехнические, радиолокационные, аэродромы. Был аэродром «Тэмп» на архипелаге Франца Иосифа на острове Александры, на острове Котельном, на острове Врангеля.
Система радиолокационных станций, система противоракетного обнаружения позволяла создать сплошное радиолокационное поле. Мы видим, Россия с одной стороны как бы охватывает Северный ледовитый океан, а с другой стороны, можно сказать, она с этой стороны как бы открыта.
Особенно в 50-е годы это была стратегия как наша, так и США – это кратчайший путь через Северный полюс для полёта баллистических ракет с ядерными боеголовками или стратегических бомбардировщиков», – напомнил он.
«В девяностые годы, когда мы практически разоружились, если не полностью, то в значительной степени – перед нашим вероятным противником, считая его нашим вероятным другом.
Сейчас, в последние годы, в первую очередь, американцы, канадцы провели активные мероприятия по расконсервации баз, по их наращиванию», – заявил Еремин.
Контр-адмирал также отмечает, что недооценивать угрозы со стороны США и их планы по захвату Гренландии не стоит – под угрозой также универсальный «плавучий авианосец» – Исландия, на которую могут разрастись аппетиты США:
«Да, у них там есть две или три базы. Кроме этого, такое островное небольшое государство как Исландия, это практически плавучий аэродром, в том числе и для организации северных конвоев. Аэродром-подскока».
