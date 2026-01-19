Запад готовит условия для удара по всей длине северных границ РФ – контр-адмирал Еремин

Страны Запада, прежде всего – США, наращивают военное присутствие в северном полушарии, проводя расконсервацию старых военных баз в Арктике.

Об этом в эфире видеоблога «День» заявил контр-адмирал ВМС России Юрий Еремин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В советское время практически на всех этих островах были какие-то подразделения: радиотехнические, радиолокационные, аэродромы. Был аэродром «Тэмп» на архипелаге Франца Иосифа на острове Александры, на острове Котельном, на острове Врангеля.

Система радиолокационных станций, система противоракетного обнаружения позволяла создать сплошное радиолокационное поле. Мы видим, Россия с одной стороны как бы охватывает Северный ледовитый океан, а с другой стороны, можно сказать, она с этой стороны как бы открыта.

Особенно в 50-е годы это была стратегия как наша, так и США – это кратчайший путь через Северный полюс для полёта баллистических ракет с ядерными боеголовками или стратегических бомбардировщиков», – напомнил он.