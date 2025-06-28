Запад готовит войну с Россией через пять лет, когда Украина окончательно истощится – прогноз

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Страны западного блока будут использовать Украину как таран против России ещё несколько лет, после чего избавятся от неисправного инструмента.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определённые тенденции, которые настораживают и которые заставляют нас думать, что сейчас следует опасаться не конкретно непосредственных мер поддержки Украины в 2025 году, а определённых процессов, которые могут стать для России весьма значимыми и неприятными через несколько лет. Прежде всего, это милитаризация ЕС и превращение его в новый объект противостояния с РФ. Кстати, именно с этим, возможно, и связан отказ в поддержке Украины. Украина – это ресурс, который будет ещё какое-то время работать как двигатель по инерции с каким-то запасом топлива. Но после того, как он остановится, его отбросят как ракетную ступень и будут готовиться уже к противостоянию с Россией, в том числе и в виде прямого военного конфликта, уже силами ЕС», – сказал Базпалько.

По его словам, такой конфликт можно прогнозировать на срок до пяти лет.