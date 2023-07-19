Запад готовит второй и третий фронт против России

Анатолий Лапин.  
19.07.2023 15:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 245
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Запад настроен на длительное противостояние с Россией, но ему нужна передышка, чтобы подготовиться к этому.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад настроен на длительное противостояние с Россией, но ему нужна передышка, чтобы подготовиться к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Артамонова, следующим за Украиной может быть зажжен Азербайджан.

«Это бесконечная война. И так, как мы имеем дело с Западом, который привык к таким войнам… то они на этот сценарий переводят сейчас человечество… Они рассчитали свои усилия. Сейчас надо заставить русских не воевать какое-то время, укрепиться и, возможно, открыть новые точки напряженности. Это Азербайджан, который перестал меня резко любить, потому что мне пришлось позволить ряд высказываний на тему того, что творится конкретно в Азербайджане, как они накачиваются оружием и что они думают по поводу нас и Ирана», – сказал эксперт.

Он отметил, что в азербайджанских социальных сетях начали появляться, что русские в Дагестане «оккупанты».

«Это фактически точка напряжения. Я знаю, что там даже не азербайджанцы, я великолепно знаю технологии, какие там колесики и винтики крутятся, как там MI6 совместно со своим BP все нагнетают, сколько они денег вкладывают, какое оружие поставляют – все знаю. Знаю, как со стороны Армении занимаются тем же самым. К чему сказ-то? Бог с ними, с армянами и азербайджанцами, нам создают второй фронт. А потом готовят Прибалтику. Это третий фронт, а потом – Швеция с Финляндией», – прогнозирует Артамонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть