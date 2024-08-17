Запад готовит ввод «голубых касок» в Курскую область

Владимир Гладков.  
17.08.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ООН, Россия, Украина


Набег ВСУ на Курскую область имеет целью создать «ядерную угрозу», и оправдать ввод западных наёмников под видом «голубых касок».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Набег ВСУ на Курскую область имеет целью создать «ядерную угрозу», и оправдать ввод западных...

«Все говорят насчёт этой операции, что Зеленский – наркоман, вдруг пошёл. Нет. Это просчитано до мелочей. Первое – ядерный шантаж на трёх АЭС, две в Курске и одна в Запорожье.

Почему едет ООН – да потому что там уже лежит готовый документ о ядерной угрозе и вводе голубых касок на эти станции «для обеспечения мира». Они мирные люди, но их бронепоезд уже ломает наши пути», – сказал Матвийчук.

«Следующая цель – создать предпосылки энергетического кризиса в Восточной Европе, обвинить в этом Россию, за её агрессивность, и тем самым создать предпосылки для изоляции нашей страны. Все аспекты просчитаны», – подытожил он.

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