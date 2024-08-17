Запад готовит ввод «голубых касок» в Курскую область

Набег ВСУ на Курскую область имеет целью создать «ядерную угрозу», и оправдать ввод западных наёмников под видом «голубых касок».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все говорят насчёт этой операции, что Зеленский – наркоман, вдруг пошёл. Нет. Это просчитано до мелочей. Первое – ядерный шантаж на трёх АЭС, две в Курске и одна в Запорожье.

Почему едет ООН – да потому что там уже лежит готовый документ о ядерной угрозе и вводе голубых касок на эти станции «для обеспечения мира». Они мирные люди, но их бронепоезд уже ломает наши пути», – сказал Матвийчук.