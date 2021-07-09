Запад готовит жёсткие формулировки, дабы осадить надоедливого Зеленского – политолог

09.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Западу раздражает европейских и американских политиков, которые не хотят брать на себя никаких обязательств перед Украиной.

Об этом в эфире канала «ПолитВера» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него было представление о том, что мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы, как он считает, стоим, не давая двигаться Путину на запад, “мы тут защищаем цивилизованный мир от путинских варваров и так далее, а вы не хотите сделать нас частью ЕС. Это возмутительно”. Это пример дипломатической наивности – человек произносит то, что опытный дипломат никогда не скажет, потому что заведомо известен результат. Известно, что целый ряд стран НАТО не хотят включать Украину в состав НАТО, не хотят брать на себя обязательства. Я так понимаю, что и американцы не хотят. Если раньше хотели, то сейчас совсем другое время. Зачем брать Украину в НАТО? Это означает, что если на страну нападают, остальные должны объединиться и воевать. Но, поскольку они не собираются воевать с Россией в ситуации, когда есть незатухающий конфликт, и никто не видит перспектив, как он может быть разрешен, то и не надо никакой Украины в НАТО. Что они могут получить взамен? Всё, что они могут получить, они и так получили, не включая Украину в НАТО и не беря на себя каких-то новых обязательств», – сказал политолог.

На территории Украины проходят военные учения НАТО, но это не влечет никаких обязательств со стороны блока.

«Это абсолютно не означает, что в случае военного конфликта с Россией, они будут тут рисковать жизнями своих солдат, непонятно за что. Вся это дипломатическая наивность некомпетентного украинского руководства начинает все более раздражать Запад. Поэтому они все чаще будут слышать жёсткие слова в ответ», – сказал Михаил Погребинский.