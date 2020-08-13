Запад готовится обмануть Лукашенко, как Януковича

13.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Прежде, чем идти на какие-то договорённости и заручаться поддержкой со стороны ЕС, президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоило бы вспомнить, чем подобная ситуация закончилась для его украинского коллеги Виктора Януковича в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия – 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сегодня настолько слаб, что он, скорее всего, может потерять власть, если неправильно сориентируется. Подписать с Западом соглашения – это, по сути, играть по их правилам. Само соглашение не стоит даже чернил, которыми они написаны, не стоит!

Мы подписали «прекрасное» соглашение, это в 2014 году, три министра иностранных дел благословили – это же Евросоюз благословил. А потом всё переиграли.

Я в Дорогомиловском суде в 2016 году, когда подал туда заявление об установлении факта государственного переворота, допрашивал Януковича и Клюева (главу администрации) и спрашивал: «А какая судьба?». Говорят: «Ну как, было соглашение написано прекрасно». Первое – досрочные выборы в декабре (ну почему бы не подождать февраль-декабрь), второе – изменение Конституции, что просили. А вот третий пункт был самый страшный – это разобраться, кто расстрелял на майдане и до декабря точно бы установили спецслужбы американские причастные, наши боевики и так далее, и американцы дали переворот.

И Янукович говорит: «Мы выполнили часть и начали отводить правоохранительные органы от Майдана и они начали захватывать государственные здания». И так далее. Я беру трубку и начинаю звонить, и Андрей Клюев подтвердил – и Штайнмайер ищут, и Секорского, телефоны не отвечают. А на второй день их заявление: «Вы знаете, все правильно! Молодцы!», но ведь перед этим они сказали: «Соглашение Бог благословил». Вот это от лукавого», – рассказал Олейник.

«Поэтому нельзя верить, они играют по своим правилам, нам нужно менять правила! Мы должны атаковать, в конце концов осознать, что они наступают по всему фронту. Они взяли Белоруссию, возьмут ее, если ничего не будем делать, Молдову взяли, прибалтийские страны, Казахстан на очереди. Они в России качают ситуацию, мы что этого не понимаем?» – добавил экс-депутат.