Запад готовится заменить «улыбающуюся вдову» на соломенную

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Юлия Навальная не оправдала надежд авторов проекта «русская Тихановская». Сказывается отсутствие авторитета в тусовке, слухи о проблемах с алкоголем и любовниках.

Однако в Великобритании уже подобран альтернативный вариант, который начинает раскручиваться на Западе с прицелом на либеральную российскую аудиторию.

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…В среде либеральной российской эмиграции растет разочарование в экстремистской организации ФБК, созданной покойным блогером-иноагентом Алексеем Навальным.

Беглый бизнесмен Борис Зимин, являвшийся самым крупным, но и единственным не анонимным спонсором ФБК, уже год как отказался перечислять экстремистам свои донаты в миллион долларов в год, при этом продолжает критиковать бывших нахлебников.

В интервью иноагенту Александру Плющеву Зимин заявил, что ФБК сейчас занимается абсолютно не тем, чем должен, а созданием «карго-культа» покойного Навального. Он раскритиковал фильм предводительницы навальнистов Марии Певчих «Предатели».

Он считает, что «борьба с коррупцией на фоне войны – проблема не того масштаба».

«Сейчас ситуация другая. Идет война в Украине. Сейчас нужно тратить деньги на украинские нужды. Нужно спасать людей, вывозить их из России. Куча задач. А тратить деньги на оппозицию, которая в ближайшие 5 лет мало на что повлияет, – это неразумно», – сказал Зимин.

Он прогнозирует, что в России ничего не поменяется, и «она останется опасной страной», а также посетовал, что «в оппозиционном лагере не на кого положить глаз». Зимин посоветовал беглым либералам либо не возвращаться, либо попытаться принять нынешние российские реалии.

Примечательно, что Зимин встретился с Плющевым после того, как Deutsche Welle не стало публиковать аналогичное интервью с ним целиком. Выход полного ролика анонсирован аж на 6 июня. Это связано с тем, что в минувшие выходные «улыбающейся» (не скрывающую свое удовлетворение смертью мужа) вдове Навального вручили в Германии «дрезденскую премию мира», присужденную ее мужу. Зимин признает, что наговорил в своем интервью «вещи, которые, может быть, не слишком соответствуют награде». Во втором интервью он попытался вдохновить Юлию Навальную на борьбу, но получилось как-то странно.

«У Юлии есть потенциал и возможность изобрести новое ценностное измерение, в котором мы с участниками СВО что-то сможем сделать вместе. Я не думаю, что нужно продолжать дела Алексея. Нельзя делать не свое», – сказал Зимин.

Он допускает, что «в новом измерении» ФБК сделает фильм «Покаяние».

С похожей, хотя и менее масштабной критикой в адрес ФБК выступила и дочь еще одного покойного вождя российской оппозиции Бориса Немцова Жанна. В интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» она заявила, что навальнисты не борются с коррупцией, «а просто ее показывают».

На фоне общего разочарования эмиграции в ФБК, нелепо выглядят упорные попытки Запада слепить из вдовы Навального лидера экстремистов или хотя бы «русскую Тихановскую» – фальшивого представителя несуществующей политической силы.

В апреле «улыбающаяся вдова» получила в Германии еще одну премию – «за свободу СМИ» за «отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России».

Также Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей по версии журнала Time и анонсировала выход в США «мемуаров» своего мужа, якобы написанных в тюрьме. Книжка под названием «Патриот» будет опубликована издательством Knopf тиражом в полмиллиона экземпляров на английском языке.

На всех мероприятиях Навальная «шершавым языком плаката» требует от западников принять новые санкции против России и не признавать президента РФ Владимира Путина. Уши вянут даже у самих либералов.

«Это нечто формалистское, унылое, комсомольское. Написанное будто из-под палки. Семейно-клановый подход в политике — такое себе. ФБК разбазаривают остатки политического капитала», – прокомментировала речи и записи в соцсетях Навальной поэтесса Алина Витухновская в своем тг-канале.

В раскрутке Навальной не помогло даже то, что ее по рецепту Тихановской таскали по кабинетам западных политиков на ничем их не обязывающие встречи. Так, она уже встречалась с президентом США Джо Байденом, подарившем ей новое имя «Иоланда», а недавно – с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, который поблагодарил гостью за продолжение некоей «борьбы».

Если добавить к этому якобы имеющиеся у вдовы проблемы с алкоголем, а также любовников, то понятно появление слухов о том, что частью либеральной оппозиции в перспективе лидером рассматривается уже дочь Навального Дарья.

Однако в Туманном Альбионе возник любопытный момент. Практически одновременно министр по делам Европы МИД Великобритании Нусрат Гани встретилась с еще одной вдовой, но «соломенной» – Евгенией Кара-Мурзой. На официальном сайте британского правительства отметили, что она «является убежденным правозащитником». И здесь сообщение не так далеко от правды, как в случае с Навальной.

В отличие от «Иоланды», переводчица Евгения, которая моложе ее на пять лет, действительно всю жизнь занимается «борьбой». Она является функционеркой нежелательной в РФ американской НПО «Free Russia Foundation» и главой фонда «30 октября», борющегося из США «за свободу российских политзаключенных». СМИ-иноагенты называют ее инициатором принятия в прошлом году ПАСЕ резолюции о «нелегитимности Путина» после выборов. В конце марта на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве Кара-Мурза заявилась на роль координатора работы по «консолидации разобщенного гражданского общества в России».

Она тоже многодетная мать, ее муж осужден на 25 лет за госизмену. The Atlantic уже опубликовал интервью с женой «узника совести», в эфирах телеканалов она часто выступает как «эксперт по путинской России». The Wall Street Journal уже анонсировал, что муж соломенной вдовы «может стать следующим российским диссидентом, который умрет за решеткой».

Вполне вероятно, что Запад, помешанный на гендерных проблемах, уже готовит замену «улыбающейся вдовы» Навальной на соломенную (пока) Кара-Мурзу.

И нужно понимать ещё один важный момент: в ближайшее время, на первом этапе, и Навальная, и ее конкурентка за денежные потоки спонсоров Кара-Мурза нужны кукловодам совсем не для организации Майдана в Москве.

Накануне выборов в Европарламент они должны помочь в зачистке неугодных в ЕС, указывая на того или иного «агента Путина», которого нельзя допускать к голосованию.

Кто лучше справится с задачей – тому и статус истинной «русской Тихановской», а потом и новая цель – провоцирование беспорядков уже в самой России.