Запад грозит превратить Россию в Украину

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Заявления западный стран о передаче истребителей Ф-16 Украине – это проявления тактики шантажа и давления на Москву, чтобы она отказалась от планов по наступления.

Об этом киевский политолог Руслан Бортник заявил в интервью «Политека Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может превратиться в Украину, как минимум ее европейская часть, если западные партнеры дадут нам ресурсы и разрешение. Если вы наступаете, мы прикрываем западные регионы Украины своим ПВО, начнут падать ваши «птички» интенсивней. Если вы наступаете, мы даем своим инструкторов в войска для украинцев, которые, во-первых, ускорят подготовку украинских войск, а во-вторых, будут принимать участие и в боевых действиях, если у ж так случилась ситуация. Вот такая геополитическая игра. Для этого делаются эти заявления постоянно. Это попытка надавить на Москву и заставить ее отказаться от летнего наступления», – сказал Бортник.