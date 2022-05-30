Запад и Киев доигрались – поддержка Путина в РФ превышает 80%

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Новости Украины

Уровень поддержки СВО в России не изменился в течение трех месяцев с момента ее начала. Решение о ее проведении поддерживают 72% граждан, не поддерживают — 18%. Затруднились ответить — 10%.

Об этом свидетельствует соцопрос ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно ответам 1,6 тыс респондентов, 40% считают ее целью защиту России и недопущение размещения на Украине военных баз НАТО. Каждый пятый полагает, что целью спецоперации является очистка Украины от нацистов (20%). 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину превысил 81%.

«Такие пропорции, в принципе, много говорят о том, что российское гражданское общество оказалось мотивировано восьмилетней трагедией людей на Донбассе и устойчивым нежеланием со стороны Киева, Франции и Германии выполнять свои обязательства по Минску-2», – прокомментировал результаты опроса политолог Алексей Мухин в своем ТГ-канале.