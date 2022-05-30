Запад и Киев доигрались – поддержка Путина в РФ превышает 80%

30.05.2022  22:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Социология, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Уровень поддержки СВО в России не изменился в течение трех месяцев с момента ее начала. Решение о ее проведении поддерживают 72% граждан, не поддерживают — 18%. Затруднились ответить — 10%.

Об этом свидетельствует соцопрос ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уровень поддержки СВО в России не изменился в течение трех месяцев с момента ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Согласно ответам 1,6 тыс респондентов, 40% считают ее целью защиту России и недопущение размещения на Украине военных баз НАТО. Каждый пятый полагает, что целью спецоперации является очистка Украины от нацистов (20%). 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину превысил 81%.

«Такие пропорции, в принципе, много говорят о том, что российское гражданское общество оказалось мотивировано восьмилетней трагедией людей на Донбассе и устойчивым нежеланием со стороны Киева, Франции и Германии выполнять свои обязательства по Минску-2», – прокомментировал результаты опроса политолог Алексей Мухин в своем ТГ-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть