Запад и Киев решили добиться приостановки наступления ВС РФ массовым БПЛА-террором в глубине России
Усилившиеся атаки БПЛА говорят о переходе Украины к тактике террора, чтобы понудить Россию к 30-дневному перемирию.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Донецком направлении наши войска наступают. Темп, относительно зимы, немного снизился, но тем не менее каждый день мы слышим о всё новых освобождённых населённых пунктах, и на некоторых участках фронта противник заметно уменьшил интенсивность применения и дронов, и артиллерии. Такое ощущение, будто у него наблюдаются некоторые проблемы с переброской резервов. Пока об этом заявлять, конечно, рано, но такие предпосылки есть.
Логично предположить, что из этого вытекает попытка террора вглубь нашей территории, максимальное количество засылаемых дронов практически каждую ночь или через день. Мы видим попытки прорваться и на Москву, вглубь европейской части страны. И наверняка это такая попытка шантажа и угроз, чтобы как-то принудить нашу сторону к перемирию. То есть даже не к подписанию мирного договора – они же твердят только о перемирии, о мирном договоре никто не говорит, только истеричное требование: «Дайте 30-дневное перемирие», – подчеркнул он.
Несмотря на это, и в Стамбуле, и во время разговора с Трампом высшее политическое руководство России заявило, что в первую очередь – это выполнение целей СВО, всё остальное потом. Поэтому, несмотря на колоссальное давление, мы продолжаем именно выполнять поставленные цели.
«Основная поставленная цель, как вот я вижу для себя, – это то, чтобы война в ближайшие десятилетия не повторилась, и чтобы мы войну по наследству не передали нашим детям. Соответственно, из этого вытекают демилитаризация Украины, внеблоковый статус, запрет на размещение иностранных баз и так далее», – заключил Сапоньков.
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