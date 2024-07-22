Запад и Китай будут мешать России осваиваться в Африке – но сердца африканцев на нашей стороне

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Африка – не просто важная часть «Глобального юга», но и континент с огромным суммарным потенциалом, который по темпам развития эксперты уже сравнивают с «китайским экономическим чудом» конца XX века.

В 1990 году ВВП Китая составлял $770 млрд, (для примера, ВВП Украины тогда же оценивался в $400 млрд). На тот момент главные экономические игроки относились к Китаю снисходительно, но уже через какие-то 20 лет КНР во многом определяет экономический климат в мире, с которым другим странам мира приходится считаться.

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Именно об этом следует помнить, выстраивая отношения со странами Африки.

Отношения между нашей страной и африканскими государствами в значительной мере укрепились в октябре 2019 года, когда в Сочи успешно прошел первый саммит «Россия–Африка». Многие были удивлены тем, насколько большой интерес вызвал этот форум у лидеров африканских стран.

Саммит, без преувеличения, стал уникальным событием: в нем приняли участие около 10 тысяч человек из всех 54 стран черного континента, причем 43 из них были представлены на высшем уровне.

Кроме того, в Россию приехали руководители восьми крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций.

За прошедшее время африканские страны стали прекрасно ориентироваться в мировых процессах и осознали свое место в современном мире. Они видят свое будущее в многополярном мироустройстве и, как правило, поддерживают позицию России, а не адептов «миропорядка, основанного на правилах».

Очевидные достижения России в новом освоении Африки, тем не менее, означают, что нашей стране предстоит приложить немало усилий для их закрепления.

Особенно не следует недооценивать влияние западных стран на африканском континенте, власти которых за долгое время наловчились добиваться своих целей посредством военных и финансовых рычагов, а в последнее время — за счет организации «цветных революций» и «демократических выборов».

Не следует сбрасывать со счетов, что Западу помогают давние политические связи с руководством африканских государств: колониальное ярмо не так просто сбросить, как это может показаться.

Еще один фактор, с которым России довольно скоро придется столкнуться на африканском континенте — это Китай. Из Поднебесной с опаской наблюдают за нашими инициативами.

Китай имеет в ряде государств Африки очень прочные позиции. Например, китайские компании уже не первое десятилетие осваивают нефтедобычу в Нигерии, так что нашему дальневосточному соседу в этом регионе ни партнеры, ни конкуренты не нужны.

Ситуация такова, что Китай в Африку пришел на готовенькое: в этот момент происходило крушение СССР, а независимые республики, возникшие на его территории, искали поддержки и связи на Западе, а не на Востоке и, тем более, в Африке.

Эксперты отмечают, что корень успеха России в Африке заключается в соблюдении обоюдных интересов — и наших, и африканских партнеров. Вдобавок, наша миссия несет не чисто утилитарный или неоколониальный характер, а взаимное развитие, основанное на взаимном уважении.

Россия, основываясь на опыте СССР, проводит не только экономическую экспансию на черном континенте, но также несет странам Африке культуру, просвещение, справедливость и безопасность. В отличие от очень уж прагматичного Китая, преследующего в Африке чисто экономические интересы.

Видимо, поэтому, во время антиколониальных выступлений в различных африканских государствах в руках протестующих часто можно увидеть российские триколоры, а не китайские флаги.

Не менее грамотно необходимо использовать и наследие СССР. В Африке хорошо помнят, что именно наша страна освободила и помогла целым государствам и народам освободиться от векового колониального гнета — британского, французского, бельгийского, португальского, а затем взрастила и воспитала новые политические, военные, образовательные, медицинские и хозяйственные кадры для освободившихся государств.

Необходимо напомнить, что все наши усилия в Африке были не напрасны. СССР/Россия, вырвав целый континент из колониальной системы Запада, не только способствовала освобождению народов, но и помогли себе, ослабив экономическое и политическое влияние Запада, во многом державшемся на многолетнем грабеже Африки и других территорий.

При этом необходимо помнить и доводить до сведения африканских партнеров, что помощь странам и народам Африки должна быть взаимовыгодной. Континент надо освобождать, развивать и использовать для всеобщего блага.

Несомненно, продвижение России в Африке будет встречать сопротивление всех любителей эксплуатировать на дармовщинку природные и человеческие ресурсы континента. Именно поэтому наша главная задача – представить странам Африки такой вариант сотрудничества, который бы выгодно отличался от «прагматических» схем США и Китая.