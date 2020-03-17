17.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Запад и РФ совместно додавят Украину




Сегодня дело идет к признанию Киевом сложившихся в 2014 году геополитических реалий.

Об этом в своем блоге заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина изначально не имела никаких шансов противостоять совместному давлению РФ и ключевых членов ЕС. Это было понятно ещё в 2015 году, когда стало очевидно: МН-17 стал поводом формальных санкций, но не причиной прекращения стратегического партнёрства. А после последних речей Макрона должно было стать понятно уже даже самым непонятливым.

5 лет Украине удавалось петлять, пользуясь поддержкой США и Британии. Рано или поздно это должно было закончиться. Вот и заканчивается, ровно так, как и должно было — признанием Киевом сложившихся в 2014 году геополитических реалий. Поэтому и газовый транзит, и рост товарооборота с Россией, и прямые переговоры с сепаратистами, и воду в Крым, и сам Крым «за скобками» — по-другому, как показывает мировая практика, не бывает.

Да, будет много шума и криков. Украинские патриоты и их покровители в высоких кабинетах наверняка постараются попортить крови «капитулянтам» и затянуть войну. Но в условиях пандемии и глобального кризиса у Зеленского просто нет времени, которое было у Порошенко. Петлять больше не получится. Перефразируя незабвенного Ходжу Насреддина: либо ты ишак, либо ты падишах», – считает Белашко.

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